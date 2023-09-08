Альбигойский крестовый поход был против Рутенов-Русов
Ольга Семёнова-Роттердам и Виталий Петров.
Ещё не улеглась пыль и не зажили раны Четвёртого крестового похода, а ненасытный папа римский собирает новый поход и обещает богатую поживу рыцарям-убийцами.
Это событие вошло в историю, как Альбигойский крестовый поход. Удар приняли на себя альбигойцы-катары из Лангедока. Именно там, на юге Франции жили в те времена Рутены-Руссии, потомки Великих Скифов, принявшие мировоззрение Богомилов и отказавшиеся подчиняться Ватикану.
Почему жители Лангедока стали приверженцами богомильства и как это связано с их происхождением? Новые, неизвестные ранее факты и свидетельства в эфире Народного Славянского радио.
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