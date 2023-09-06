Моди отвернулся от РФ: Индия грозит России сокращением закупок нефти
Индия грозит России сокращением закупок нефти. Индия потребовала соблюдать потолок цен на российскую нефть. Зависимость Индии от нефти из России будет существенно уменьшена. Индия анонсировала планы резко сократить закупки нефти в России. Поставки российской нефти в Индию снижаются второй месяц подряд. Россия рискует потерять крупнейшего покупателя нефти. Индия обещает резко сократить закупку российской нефти, так как цена на ближневосточную нефть стала более привлекательной. Терять столь крупного покупателя, да еще и в условиях санкций, России было бы невыгодно. Индия хочет снизить зависимость от российской нефти, поскольку поставщики на Ближнем Востоке предлагают более выгодные условия.
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