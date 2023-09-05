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Исследование: древние люди носили обувь

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В национальном парке Гарден-Рут у южного побережья Африки была найдена каменная плита, на которых сохранилось 4 следа: 2 четких и 2 менее явных. Их исследованием занялись ученые из южноафриканского Университета имени Нельсона Манделы. Они пришли к выводу, что отпечатки оставил человек, который носил обувь, скорее всего, что-то вроде сандалий. Это стало известно из статьи, опубликованной в журнале Ichnos.

Точное время изобретения обуви неизвестно, так как материалы, из которых она была сделана (растительные волокна и кожа) быстро разлагаются. Тем не менее ранее ученые предполагали, что 50 тысяч лет назад она уже существовала, так как в то время люди расселялись в холодные районы, где с босыми ногами жить было невозможно. Однако во время последнего исследования ученые заметили, что 2 следа на каменной плите были оставлены подошвой. На одном отпечатке даже различимы крошечные вдавливания, которые можно интерпретировать как отметины узлов шнуров, которыми подошва привязывалась к стопе.

Исследователи изучили и другие каменные плиты, найденные в национальном парке Эддо-Элефант и Гуакамме. Отпечатки на них также имеют резкие границы по краю и отличаются отсутствием отметин пальцев. Точный возраст следов установить пока что невозможно, но предварительно их возраст от 79 до 148 тысяч лет.

 

Авторы исследования провели еще один эксперимент. Используя коровью шкуру и шнурок, они изготовили примитивную сандалию, закрепили шнурок на стопе и прошлись в такой обуви по влажному песку. Оставшиеся следы оказались похожими на те, что были найдены на каменных плитах. Однако ученые подчеркивают, что нельзя со 100% уверенностью утверждать, что обувь была изобретена настолько давно, так как отпечатки могли оставить и другие гоминиды с плоской стопой, походка которых не позволяет четко отпечататься пальцам.

Автор Анна Морозова

 

Источник: https://news.mail.ru/society/57682178/
Метки: наука, Новости
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 11993 10747
    Валерий 39 мин. назад

      Собственно, статью почему решил опубликовать здесь…
      Обратите внимание на возраст, который ученые указывают: “…от 79 до 148 тысяч лет.”. Кто знает, почему именно 79 и 148, а не, скажем, 78 или 80, 147 или 149? Лично у меня такие вот “точности” смех саркастический вызывают.
      И еще. А как же теперь официальная версия того, что хомо сапиенс появился 40 тыс. лет назад?

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