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Европе терять нечего: Еврокомиссия введёт Эмбарго на СПГ из России

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Европа снова предлагает отказаться от сжиженного природного газа из России. Еврокомиссия хочет создать новый газовый дефицит в Европе. ЕС делает все, чтобы диверсифицировать поставки газа, другого ископаемого топлива для замены российского. Еврокомиссия на данный момент не видит альтернатив российскому сжиженному природному газу, вопрос санкций в этой сфере остается открытым

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4-486ESCWIg
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