Европе терять нечего: Еврокомиссия введёт Эмбарго на СПГ из России
Европа снова предлагает отказаться от сжиженного природного газа из России. Еврокомиссия хочет создать новый газовый дефицит в Европе. ЕС делает все, чтобы диверсифицировать поставки газа, другого ископаемого топлива для замены российского. Еврокомиссия на данный момент не видит альтернатив российскому сжиженному природному газу, вопрос санкций в этой сфере остается открытым
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#новости #газ #европа #россия #политика #марцинкевич #санкции #сша #news #экономика #спг #кризис #новостисегодня