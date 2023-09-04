Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Политика

Итоги трех месяцев наступления ВСУ

36 0


Итоги трех месяцев наступления ВСУ

Красноречивые итоги "контрнаступа" ВСУ в летнюю кампанию 2023 на Запорожском направлении.

За 3 месяца ВСУ смогли ценой сотен единиц бронетехники (https://t.me/lost_armour/1480) и тысяч жизней своих солдат продвинуться на 2х участках на 7-10 км в глубину предполья первой линии обороны ВС РФ в районе сел Работино и Урожайное, так и не достигнув основных укреплений наших войск.

Общие территориальные приобретения "гвардии контрнаступа" ВСУ составили около 200 км2 или 0,4% из почти 50000 км2, контролируемых ВС РФ на юге в Херсонской, Запорожской и ДНР.

Контрнаступ ВСУ в очевидном цугцванге. Гонимый вперед западными спонсорами, генштаб ВСУ затолкал в "Работинскую мясорубку" большое количество войск, которые тают под ударами ВС РФ, будучи скованными рельефом в низине в районе с. Работино.

Классик сказал: "История повторяется дважды – один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса".

Бородино 1812
Бородино 1941
Работино 2023

И если Бонапарта и фон Бока манили теплые зимние квартиры в Москве, то подопечных Зеленского (то же Бонапарт, но есть нюанс) ждет перепаханная лесополоса в поле или разрушенный погреб в Работино.

https://t.me/lost_armour/1513 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8609538.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, Запорожье, потери, трупозаваливание
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводки от Ополчения Новороссии на 28 января 2015
Сводки от ополчения Новороссии 21 мая 2018
Битва за Дебальцево. Итоги
Сводки от ополчения Новороссии 06 июня 2015
Новости Украины и Новороссии 29 апреля 2016

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru