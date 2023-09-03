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Видовой фильм “Рассвет на Москве-реке” (1982)

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На летних пейзажах Москвы-реки и города за кадром звучит оркестровое вступление “Рассвет на Москве-реке” к опере М. Мусоргского “Хованщина” в исполнении Образцово-показательного оркестра комендатуры Московского Кремля.

ТО Экран, 1982 г.
Режиссер – Георгий Шмованов
Оператор – Константин Хлопунов

#РассветНаМоскваРеке #Мусоргский #ВидовойФильм

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kOM3Gc7EJ-s
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