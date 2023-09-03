Видовой фильм “Рассвет на Москве-реке” (1982)
На летних пейзажах Москвы-реки и города за кадром звучит оркестровое вступление “Рассвет на Москве-реке” к опере М. Мусоргского “Хованщина” в исполнении Образцово-показательного оркестра комендатуры Московского Кремля.
ТО Экран, 1982 г.
Режиссер – Георгий Шмованов
Оператор – Константин Хлопунов
#РассветНаМоскваРеке #Мусоргский #ВидовойФильм
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1