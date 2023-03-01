Весна в Ясной Поляне. Видовой фильм (1971)
Видовой фильм о музее-заповеднике Льва Толстого “Ясная Поляна” в Тульской области.
ТО Экран 1971
Автор сценария – Юрий Белянкин
Режиссер – Юрий Белянкин
Оператор – Елена Щербиновская
Оператор – Юрий Белянкин
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