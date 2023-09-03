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Полёт нормальный! Это второе рождение Суперджет-100

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Во вторник в Комсомольске-на-Амуре впервые в воздух поднялся обновлённый самолёт Суперджет-100, собранный из российских комплектующих. Это итог большой и очень серьёзной работы, которая позволяет говорить о втором рождении проекта. О ней и не только, а также о новой истории спасения расскажем в этом выпуске после краткой сводки позитивных новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ai0T0cRFG5c
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