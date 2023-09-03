Полёт нормальный! Это второе рождение Суперджет-100
Во вторник в Комсомольске-на-Амуре впервые в воздух поднялся обновлённый самолёт Суперджет-100, собранный из российских комплектующих. Это итог большой и очень серьёзной работы, которая позволяет говорить о втором рождении проекта. О ней и не только, а также о новой истории спасения расскажем в этом выпуске после краткой сводки позитивных новостей.
*
Клуб «Время – вперёд!» Телеграм:
https://paywall.pw/vnop5kmvlkxz
(новости проекта, эксклюзивные видео, кадры со съёмок, совместные проекты).
*
Благодарим за поддержку компанию «Фирма «Перманент K&M»: https://permanent.ru