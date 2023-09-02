Рассекреченный отчёт ЦРУ доказывает, что ты БОГ
Опыт Шлюза: секретная система ЦРУ по перемещению в пространстве и времени, которую вы можете изучить
Спецслужбы США постоянно ищут новые способы создания суперсолдат. Они используют препараты, повышающие эффективность и изменяющие сознание.
Но все это ничто по сравнению с тем, что произошло в 1983 г., когда подполковник Уэйн Макдоннелл представил в разведку США очень необычный отчет. Продвинутый участник Gateway может путешествовать в любую точку Вселенной и в любой момент времени. Доклад показал, что нашего на самом деле не существует. Она является голограммой. Используя процесс Gateway, можно выйти из этой конструкции и увидеть реальность такой, какая она есть на самом деле.
Ссылка на отчет на сайте ЦРУ: https://www.cia.gov/readingroom/docs/…
Ссылка на телеграм-канал с переводом: https://t.me/saneksovetuet
Содержание:
00:00 – Начало
03:44 – Институт Монро
05:49 – Опыт Шлюза
08:44 – Мозг как транспортное средство
11:35 – Человек – не физическое существо
13:42 – Реальность как голограмма
16:04 – Абсолют
17:55 – Ты – Бог
20:04 – Альтернативные измерения
21:19 – Страница 25
23:18 – Единая религия
24:34 – Глубина самопознания
26:23 – Теперь начинается самое интересное
28:13 – Заключение