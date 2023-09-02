Опыт Шлюза: секретная система ЦРУ по перемещению в пространстве и времени, которую вы можете изучить

Спецслужбы США постоянно ищут новые способы создания суперсолдат. Они используют препараты, повышающие эффективность и изменяющие сознание.

Но все это ничто по сравнению с тем, что произошло в 1983 г., когда подполковник Уэйн Макдоннелл представил в разведку США очень необычный отчет. Продвинутый участник Gateway может путешествовать в любую точку Вселенной и в любой момент времени. Доклад показал, что нашего на самом деле не существует. Она является голограммой. Используя процесс Gateway, можно выйти из этой конструкции и увидеть реальность такой, какая она есть на самом деле.

Ссылка на отчет на сайте ЦРУ: https://www.cia.gov/readingroom/docs/…

Ссылка на телеграм-канал с переводом: https://t.me/saneksovetuet

Содержание:

00:00 – Начало

03:44 – Институт Монро

05:49 – Опыт Шлюза

08:44 – Мозг как транспортное средство

11:35 – Человек – не физическое существо

13:42 – Реальность как голограмма

16:04 – Абсолют

17:55 – Ты – Бог

20:04 – Альтернативные измерения

21:19 – Страница 25

23:18 – Единая религия

24:34 – Глубина самопознания

26:23 – Теперь начинается самое интересное

28:13 – Заключение