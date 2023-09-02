Парадоксы суверенной экономики, или Почему промышленные регионы приходят в упадок (Николай Азаров)
Николай Азаров, премьер-министр Украины 2010-2014 гг. рассказывает про свой опыт выравнивания региональных дисбалансов, развитие промышленности восточных регионов Украины и поддержку селян на аграрных территориях.
00:00 Начинаем
01:50 Как формировался бюджет УССР; 2/3 предприятий УССР – союзного подчинения
03:15 Проблема дисбалансов в стране и падение экономики Украины к 1995 г.
04:40 Как удалось “поломать” несерьезное отношение к бюджету и уменьшить финансирование правительства в 10 раз
09:50 О специфике областей Украины
13:25 О принципах выравнивания
15:55 О программе “Вода Крыму”
19:45 О проблеме дотационности Донбасса
26:15 О роли МВФ в переходе с экспорта угля на импорт из Польши и Австралии
28:10 О закрытии шахт и отъезде населения
30:27 Об отсутствии развитой промышленной политики и попытках ликвидации угольной промышленности
36:15 О дотациях в сельском хозяйстве, земельной реформе и деградации животноводства
42:18 Об успешных реформах в агросекторе
44:13 Про развитие инфраструктуры
47:10 Про “недоразумение” нынешней власти
Ведущая: Екатерина Борисова
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