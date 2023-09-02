В глубине каждого из нас вращаются семь энергетических центров, которые похожи на колеса. Они называются чакрами. Они расположены на пересечениях потоков жизненных сил, и каждая из них отражает один из важнейших аспектов сознания.

Огромные спиральные галактики размером в тысячи световых лет, миллиарды атомов, которые кружат в каждой песчинке, – вся вселенная состоит из вращающихся колес энергии. Цветы, ветви деревьев, планеты, люди – все сделаны из маленьких колес, которые крутятся внутри. Все мы находимся на большом колесе Земли, которая вращается по своей орбите в космосе (рис. 1.1, 1.2).

Вместе семь чакр образуют глубочайшую формулу единства, которая объединяет разум, тело и дух. Чакры представляют собой завершенную систему и могут способствовать как развитию личности, так и развитию всей планеты.



Внизу слева: морская звезда Голова Горгоны Внизу справа: морской еж Рис. 1.2 Некоторые примеры форм в виде чакр, которые постоянно встречаются в природе

Чакры – это упорядочивающие центры, которые собирают, усваивают и передают жизненную энергию.



Эти центры формируют координирующую сеть, которая управляет сложнейшей системой, объединяющей разум и тело.



От инстинктов до сознательно спланированных стратегий, от эмоций до произведений искусства – все это зависит от чакр, ведущих программ, которые направляют нашу жизнь, любовь, обучение и вдохновение. Как из семи вибрирующих струн, из них состоит радужный мост, соединяющий Небо и Землю, разум и тело, дух и материю, прошлое и будущее.



Пока мы вертимся в шумном круговороте современности, чакры заводят пружину эволюции, толкая нас вперед и вперед, к неизведанным рубежам сознания и его бесконечным возможностям.

Тело – автомобиль сознания. А чакры – колеса жизни, с помощью которых этот автомобиль движется сквозь ее испытания, невзгоды и изменения.



Чтобы наш автомобиль ехал хорошо, нам понадобится руководство по его использованию и карта, знакомящая нас с землями, которые мы можем на нем исследовать.

Эта книга является картой для путешествия по сознанию. Можно назвать ее «инструкцией» к Чакральной Системе. Эта карта, как и любая другая, не скажет вам, куда идти, но поможет не заблудиться в путешествии, которое вы предпримете.



Цель книги – объединить семь базовых уровней, которые влияют на нашу жизнь.

С картой в руках мы можем отправиться в захватывающее путешествие, но, как и перед любым путешествием, нам необходимо сначала подготовиться.



Мы получим некоторые предварительные знания о психологических системах, историческом контексте Чакральной Системы, подробнее изучим, что такое чакры и какие энергетические потоки они отражают.



После этого мы будем готовы отправиться в путь и, чакра за чакрой, пойдем вдоль позвоночника.

Каждая чакра на нашем пути – это ступень между материей и сознанием.



Таким образом, в нашем путешествии мы пройдем через все области нашей жизни: от телесного уровня физических и инстинктивных ощущений, через интерперсональный (межличностный) уровень социальных взаимодействий и, наконец, до абстрактных миров трансперсонального (надличностного) сознания.



Когда мы поймем, откроем и соединим вместе все чакры, мы построим мост через воды, разделяющие материю и дух, и осознаем, что мы сами и есть Радужный Мост, который снова соединяет Небо и Землю.

В раздробленном мире, где разум отделен от тела, культура от планеты, материальное от духовного, мы нуждаемся в методах, которые позволили бы нам вновь обрести нашу целостность.



Эти методы должны позволить нам объединить разум и тело и провести нас в новые бескрайние миры, не отрицая при этом нашу земную действительность, с которой мы сталкиваемся каждый день. Я верю, что чакры предоставляют нам такой метод. Он нам так необходим, и его время пришло.





История учения о чакрах

Это замечательно, что учение о чакрах как об основных компонентах сознания наконец-то получает известность в обществе.



И хотя популярность сделала слово чакра привычным для многих людей, она, с другой стороны, привела к тому, что обилие информации иногда сбивает с толку, а источники часто противоречат друг другу.



Важно понять, что учение о чакрах принадлежит к древней традиции, с которой многие учителя нью-эйдж плохо знакомы.



Далее мы кратко изложим историю развития учения о чакрах для тех, кому интересно узнать о ее истоках. (Если вас это не сильно интересует, можете пропустить эту часть.)

Чакры неразрывно связаны с теорией и практикой йоги. Слово «йога» имеет общее происхождение с русским словом «иго» и имеет широкое поле значений, таких как «связывать», «соединять», «подчинять».



Йога – система воззрений и практик, направленная на то, чтобы подчинить нашу смертную личность божественному чистому сознанию.

Истоки йоги и первые упоминания о чакрах содержатся в Ведах (на санскрите это слово означает «знание»).



Гимны Вед являются древнейшим письменным памятником Индии, но сами тексты еще древнее: они долго существовали в устной традиции ариев – воинственного индоевропейского племени, которое захватило территорию нынешней Индии во втором тысячелетии до нашей эры.

Считается, что арии прибыли в Индию на колесницах, и изначальное значение слова чакра («колесо») указывает именно на колеса их колесниц.



Также этим словом образно называли солнце – великое колесо, катящееся по небу, как огненная колесница чакравартина (арийского правителя, управляющего колесницей). Кроме того, колесо символизирует бесконечную цикличность времени, которая называется словом калачакра.



Таким образом, колесо символизирует небесный порядок и равновесие. Когда последователи тантризма садятся в круг для ритуала, это тоже называется чакрой.

Говорят, что чакравартина можно было узнать по светящемуся золотому диску света, похожему на нимб Христа, разве что этот крутящийся диск был расположен впереди него. (Возможно, это была их мощная третья чакра?)



Считалось, что рождение чакравартина возвещает о начале новой эры и так было отмечено начало третьей эры человеческой истории (см. гл. 13 «Эволюция»).



Также считалось, что бог Вишну спустился на Землю, держа в четырех своих руках чакру, цветок лотоса, булаву и раковину. Это могло быть отсылкой к чакре как метательному диску, который использовался как оружие.

После Вед появились Упанишады – мудрость, передаваемая от учителя к ученику. О чакрах как о духовных центрах сознания упоминается в йогических упанишадах (примерно 600 год до нашей эры) и позже в Йога Сутре Патанджали (примерно 200 год до нашей эры).



Именно в трактате Патанджали появляется классический восьмеричный путь йогической традиции.



Эта традиция была во многом дуалистическая, она утверждала, что природа и дух разделены, и рекомендовала аскезу и отказ от своей инстинктивной природы как путь к пробуждению.

Лишь в традиции недвойственных тантр чакры и кундалини стали неотъемлемой частью философии йоги. Тантрические учения – это синкретическое переплетение множества духовных традиций Индии. Они стали популярны в IV–VII веках нашей эры как реакция на предшествующую дуалистичную философию.



Эта традиция советовала оставаться в мире, а не отделяться от него.



На Западе тантризм часто рассматривают как сексуальную традицию. Его последователи действительно сакрализируют сексуальность и рассматривают тело человека как священный храм, в котором обитает сознание, но это лишь малая часть обширной традиции.



В ней соединяются многие практики из хатха-йоги и кундалини-йоги, поклонение божествам и особенно богиням индуизма. А главная цель этого учения – объединение космических сил.

Слово тантра дословно означает «основа ткани» и символизирует сплетение отдельных нитей в единое полотно.



Таким образом, учение о чакрах, которое берет начало в тантрической традиции, сплетает воедино дух и материю, разум и тело, мужское и женское, Небо и Землю и создает единую философию из многих философских нитей, охватывая даже устную традицию, существовавшую до Вед.

Основным источником знаний о чакрах, который был доступен на Западе, является перевод тантрических текстов, выполненный англичанином Артуром Авалоном в книге «Змеиная Сила», вышедшей в 1919 году.

Это две сутры: Шатчакра Нирупана, написанная индийским пандитом в 1577 году, и Падука Панчака, написанная в X веке.



Также к X веку относится текст Горакша Шатака, в котором содержатся наставления для медитации над чакрами. Эти тексты на сегодня составляют основу наших знаний о теории чакр.

В этой традиции насчитывается семь основных чакр, которые находятся в тонком теле и отражают состояние тела физического.



Тонкое тело – это нефизическое духовное тело, которое совпадает с нашим физическим телом. Его можно измерить как электромагнитное поле, которое присутствует внутри и вокруг всех живых существ.



Фотография по методу Кирлиана действительно может зафиксировать излучение, испускаемое тонким телом растений и животных. Во внешнем проявлении тонкого тела, ауре, энергетическое поле предстает как мягкое свечение вокруг физического тела, часто в форме веретенообразных волокон.



В йогической психологии тонкое тело делится на пять оболочек, которые различаются по степени тонкости. Эти оболочки называются котами.



В центре тела тонкие поля предстают в виде вращающихся дисков – чакр. Чакры – это духовные генераторы поля ауры, а сама аура – точка пересечения между внутренними структурами, которые вырабатываются чакрами, и влиянием внешнего мира.

Из современной физиологии мы видим, что семь чакр располагаются рядом с семью основными нервными узлами, выходящими из позвоночника (рис. 1.3).



В древних текстах упоминаются две второстепенные чакры: сома-чакра, которая располагается прямо над «третьим глазом», и лотос Анандаканда, который содержит Небесное древо желаний (Кальпатару) чакры сердца (см. дальше, с. 148).



Некоторые эзотерические учения выделяют девять или двенадцать чакр, в то время как другие, например буддизм Ваджраяны, описывает только пять центров.

Чакры – это вихри энергии, и их число может быть бесконечным.



Однако изначальные семь «главных» чакр формируют глубокую и изящную систему, которая разумно накладывается на тело с его нервными узлами и соединяет наше физическое бытие с высшими нематериальными мирами.



Освоение первых семи чакр запросто может занять всю жизнь, и я советую полностью проработать эти семь центров, которые соотносятся с нашим телом, прежде чем приступать к более сложным и запутанным внетелесным системам.

Хотя во многих интерпретациях учения о чакрах нижним чакрам уделяется мало внимания, поскольку верхние чакры обладают большим потенциалом, я не согласна с такой точкой зрения и не считаю, что в тантрических текстах есть к этому указания.



Такой подход возник в период истории, когда все основные древние религии учили о превосходстве духа над материей и не признавали, что духовное присутствует внутри земного.



При внимательном прочтении становится ясно, что тантрические тексты не пренебрегают нижними чакрами в пользу верхних, но лишь утверждают, что каждый последующий уровень превосходит предыдущий в том смысле, что включает его и основывается на нем.



Таким образом, нижние чакры – это фундамент для нашего духовного роста, они как корни дерева, которые стремятся вниз, чтобы дерево могло расти вверх. Дерево не вырастет выше, если мы будем выдергивать его корни. Мы лучше поймем это, когда будем изучать значимость первой чакры в следующей главе.



Учения других культур

Кроме литературы индуизма существует еще много других метафизических систем, в которых представлены семь уровней человека, природы или семь уровней бытия.



Теософы, к примеру, говорили о семи космических лучах творения и семи стадиях эволюции человека.



Христиане говорят о творении мира за семь дней, семи таинствах, семи печатях, семи ангелах, семи добродете лях, семи смертных грехах, а в Откровении 1 16, возможно, даже о семи чакрах: «Он держал в деснице Своей семь звезд». Кэролайн Мэйс соотносила чакры с семью христианскими таинствами.

Другая система для изучения поведения и сознания человека, Древо Жизни Каббалы, также имеет семь горизонтальных уровней, которые делятся на три вертикальных столпа и десять сфирот.



Как и Чакральная Система, Древо Жизни описывает путь от Земли к Небу. И хотя Каббала не совпадает полностью с учением о чакрах, важнейшей параллелью является то, что она также описывает путь развития от материи к высшему сознанию .



Использование учения о чакрах вместе с Каббалой позволяет совместить схему из десяти сфирот и тело человека и соединить таким образом две древние традиции, которые, несомненно, имеют общие корни (рис. 1.4).

Рис. 1.3 Эта схема изображает позвонки, которые соотносятся с различными чакрами в зависимости от того, как спинномозговые нервы иннервируют (узлы и различные органы. Если позвонки повреждены и задеты спинномозговые нервы, то соответствующей чакре может быть нанесен урон



Мы можем обнаружить число семь не только в мифах и религиях. Семь цветов радуги, семь основных нот в западной музыкальной традиции, семь дней недели.



Считается, что семилетний цикл в жизни человека является основным: детство до семи лет, отрочество до четырнадцати, юность до двадцати одного и первое возвращение Сатурна в двадцать восемь.



Артур Янг в своей книге «Рефлексивная Вселенная» описывает семь периодов эволюции , и даже в таблице Менделеева все элементы распределены на семь периодов.

Рис. 1.4 Каббалистическое Древо жизни, которое содержит десять сфирот (круги), двадцать два пути (линии, соединяющие круги), три вертикальных столпа и семь уровней (горизонтальные линии)

Многие культуры говорят о центрах энергии или уровнях сознания, напоминающих чакры, хотя и не всегда их количество равно семи.



В Китае существует учение о шести уровнях в гексаграммах И Цзина, основанных на двух космических силах – инь и ян. В теле человека шесть пар меридианов, которые соответствуют пяти первоэлементам (огонь, земля, металл, вода, дерево).



Индейцы хопи и тибетцы также верят в существование в теле энергетических центров.

Мало сомнений в том, что в параллелях между всеми этими мифами и данными скрыт главный ключ к познанию. Где-то там лежит мировая карта для путешествующих по сознанию. Подсказки разбросаны в веках по всему земному шару. Не пришло ли время собрать их и начать путешествие прочь от наших проблем?

К счастью, проводится все больше исследований, которые подтверждают, что чакры и кундалини действительно существуют . Надеюсь, те из них, которые я привела на этих страницах, сделают это очевидным. Но я бы предпочла, чтобы вы поверили в это учение, основываясь в первую очередь на ваших собственных ощущениях и только во вторую – на научных доказательствах.



Научные данные приносят мало пользы для практического использования чакр, ведь чакры доступны исключительно внутреннему субъективному опыту. Наука предоставляет рациональное доказательство, но знание о том, что чакры существуют – лишь часть путешествия. Настоящая задача – это почувствовать их .

Итак, чтобы оценить достоинства этого древнейшего, но осовремененного учения, я призываю читателя приглушить свое неверие, насколько это возможно, окунуться в загадочный мир личностного опыта и рассмотреть их уже своим внутренним взором.



В конце концов, это не сильно отличается от того, что мы делаем каждый раз, когда читаем хороший приключенческий роман или любовную историю.



Тем более что в этой книге есть немного и того и другого: это и приключенческий роман о путешествии по собственному сознанию, и история о любви между вашим внутренним «я» и миром, который нас окружает.

Как работают чакры

Мы ознакомились с историей учения о чакрах, и теперь настало время внимательнее рассмотреть сами чакры и выяснить, почему они оказывают такое большое влияние на разум и тело.

Как говорилось ранее, слово чакра переводится с санскрита как «колесо» или «диск» и обозначает место пересечения, где встречаются разум и тело. Чакры также называют лотосами, раскрывающиеся лепестки которых символизируют раскрытие чакры.



Цветки лотоса считаются священными в Индии. Они прорастают из грязи, поэтому символизируют путь развития от примитивного существования до полностью раскрытого сознания.



Так и первая чакра, укорененная в земном, может развиться в «тысячелепестковый лотос», венчающий голову. Как и у цветка лотоса, у чакр есть «лепестки», количество их разное у разных чакр.



У нижней чакры их четыре, у следующих чакр соответственно шесть, десять, двенадцать, шестьдесят, два, тысяча лепестков (рис. 1.5).



Как цветы, чакры могут открываться или закрываться, умирать или цвести, и это зависит от состояния сознания человека.

Рис. 1.5 Семь лотосов, символизирующих чакры



Чакры – это врата, которые соединяют разные измерения, они являются центрами, где активность в одном измерении, например эмоция или мысль, соединяется с другим измерением и влияет на него, например на наше материальное тело.



Это, в свою очередь, влияет на наше взаимодействие с другими людьми и таким образом воздействует на другое измерение – нашу деятельность в окружающем мире.

Возьмем, к примеру, чувство страха, которое связано с первой чакрой. Страх оказывает воздействие на наше тело, и мы видим его проявления: внутренняя дрожь, у нас перехватывает дыхание, голос и руки начинают трястись.



Все это выдает нашу неуверенность в общении с внешним миром и может привести к тому, что люди будут относиться к нам не очень хорошо, а это опять-таки вызовет страх и закрепит его.



Причины страха могут лежать в недоработанных детских травмах, все еще влияющих на наше поведение.



Работа с чакрами излечивает нас от старых шаблонов, которые ограничивают нас, поселившись в нашем разуме, теле или привычках.

Рис. 1.6 Сушумна, Ида, Питала (Примечание автора: Некоторые тексты говорят, Ида и Питала пересекаются между чакрами, а некоторые – что они пересекаются в чакрах. Некоторые утверждают, что потоки начинаются (или кончаются) в правой и левой ноздрях)



Вся совокупность чакр формирует в нашем теле вертикальный столб, который называется сушумна. Он является центральным каналом, соединяя чакры и относящиеся к ним измерения (рис. 1.6). Можно назвать его «скоростным шоссе», по которому движется энергия.



Точно так же, как по нашим шоссе материальные вещи двигаются от производителя к потребителю, можно сказать, что по сушумне духовная энергия движется от «производителя», чистого сознания (Божественного Разума, Бога, Богини, Силы, Природы и так далее), к потребителю, то есть к разумному и материальному индивиду, который находится здесь, на земле.



Можно представить, что чакры – это большие города, расположенные вдоль шоссе, и каждый выпускает свой вид товара. Но я склонна представлять их скорее не как города, а как священные залы в храме тела, где жизненные силы сознания могут объединяться на разных уровнях.

Но кроме сушумны существует и множество проселочных дорог, которые иногда расположены параллельно ей, иногда пересекают ее, иногда идут в объезд.



Примером являются меридианы китайской акупунктуры, или тысячи пади, тонких энергетических каналов, которые обнаружили индусы в тонком теле человека (рис. 1.7).



Можно рассматривать нади как дополнительные каналы, такие как телефонная сеть, газопровод или русла рек. Это специальные каналы, предназначенные для определенного типа энергии, но все они проходят через одни и те же узлы.

Если вы хотите сами ощутить чакру, то проделайте следующее простое упражнение, которое откроет чакры рук, и вы почувствуете их энергию.

Упражнение для открытия чакр ладоней Вытяните руки впереди себя параллельно полу с выпрямленными локтями. Разверните ладони так, чтобы одна смотрела вверх, а другая – вниз. Теперь быстро сожмите и разожмите их раз двенадцать. Разверните ладони наоборот и повторите. Это откроет чакры ладоней. Чтобы почувствовать их энергию, раскройте ваши ладони и медленно сведите их вместе, начиная с расстояния примерно в 60 см. Когда ваши ладони будут на расстоянии сантиметров десяти, вы сможете почувствовать едва уловимый шар энергии, как магнитное поле, колеблющееся между ваших ладоней. Если вы сконцентрируетесь, то даже сможете ощутить, как оно вращается. Через некоторое время это ощущение пропадет, но его можно снова испытать, повторив упражнение.

Рис. 1.7 Древний индуистский рисунок, который изображает нади и чакры



На физическом уровне чакры соотносятся с нервными узлами, где уровень нервной активности наиболее высок, а также с эндокринными железами (рис. 1.8).



Хотя чакры и взаимосвязаны с нервной и эндокринной системами, они не равны какой бы то ни было части тела, они существуют только в тонком теле человека.

Рис. 1.8 Железы эндокринной системы, которые часто ассоциируются с чакрами (Некоторые учения переставляют шестую и седьмую чакры. Таким образом, эпифиз – железа седьмой чакры, а гипофиз – шестой чакры)



Однако чакры оказывают сильное влияние на тело человека, и любой, кто работает с кундалини, подтвердит это. Я считаю, что чакры влияют на форму и поведение нашего физического тела точно так же, как разум влияет на эмоции.



Чрезмерно развитая третья чакра приведет к большому и плотному животу, стесненная пятая чакра – к узким плечам или больному горлу, а результатом плохого соединения через первую чакру могут стать тощие ноги или слабые колени. Осанка человека также зависит от степени раскрытия чакр.



Например, если у человека впалая грудь из-за искривления спины, соматической или эмоциональной блокировки, то причиной этого может быть затруднение в сердечной чакре.



Форма нашего тела может даже определяться нашим развитием в предыдущих жизнях и переходить в нашу настоящую жизнь.

Согласно метафизической терминологии чакра – это вихрь (рис. 1.9). Чакры вращаются, как колесо, притягивают и отталкивают активность на своем особом уровне, а их структуры напоминают водоворот.



Все, что попадается чакре на ее уровне вибрации, затягивается внутрь, преобразовывается и выталкивается обратно.

Рис. 1.9 Метафизическая иллюстрация вихря

Чакры состоят из символических схем наших собственных умственных и физических программ.



Эти программы управляют нашим поведением. Они, как программы в компьютере, управляют тем, как энергия течет по каналам в системе, и дают нам различную информацию.



Каждую чакру (а это слово, как мы помним, означает «диск») можно представить как компакт-диск, на котором записана программа, отвечающая за определенную часть нашей жизни: программа выживания, программа размножения, то, как мы думаем и чувствуем.

Чакры посылают энергию из самого центра тела наружу, а также впитывают внешнюю энергию, которая попадает в этот центр. Именно поэтому, как уже говорилось выше, я определяю чакры как упорядочивающие центры, которые собирают, усваивают и передают жизненную энергию.



От того, что мы создаем, зависит то, что мы получаем, и поэтому нам следует работать над нашими чакрами, очищать их от устаревших, испорченных, негативных программ, которые могут мешать нам в жизни.

Содержание чакр в основном составляют схемы, которые формируются нашими ежедневными действиями, ведь мы всегда в центре этих событий. Повторяющиеся движения и привычки создают поля в окружающем нас мире.



Другими важными факторам являются воспитание, полученное от родителей и культуры, форма нашего физического тела, информация из прошлых жизней.



Часто ясновидящие, просматривая наши чакры, могут увидеть эти схемы.



Их интерпретация может дать нам ценные знания о нашем поведении. Как и гороскопы, они показывают, к чему мы предрасположены, но эти характеристики, конечно, можно изменить.



Зная свои наклонности, мы понимаем, чего стоит опасаться и что улучшить в себе…

Анодея Джудит

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