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Американский газ стал Cамым Полезным для Экономики Европы

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Американский газ стал самым полезным для экономики Европы. Геоэнергетика Инфо. В Штатах заявили, что природный газ из США полезнее российского газа. США будут рекламировать свой СПГ на встрече G7. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что природный газ из США полезнее российского. Если заменить российский газ американским только в Европе в течение одного года, выбросы CO2 упадут на 218 миллиардов тонн, потому что американский метан чище, а мир после этого станет безопаснее. Данное заявление логично, поскольку протекционизм не требует научных или каких-либо еще доказательств.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kSIda29LskY
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