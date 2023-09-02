Американский газ стал Cамым Полезным для Экономики Европы
Американский газ стал самым полезным для экономики Европы. Геоэнергетика Инфо. В Штатах заявили, что природный газ из США полезнее российского газа. США будут рекламировать свой СПГ на встрече G7. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что природный газ из США полезнее российского. Если заменить российский газ американским только в Европе в течение одного года, выбросы CO2 упадут на 218 миллиардов тонн, потому что американский метан чище, а мир после этого станет безопаснее. Данное заявление логично, поскольку протекционизм не требует научных или каких-либо еще доказательств.
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#новости #сша #россия #европа #газ #спг #новостисегодня #news #новостисегодня #санкции