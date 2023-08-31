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Россия НЕ НУЖНА: Эрдоган захотел сделать Турцию Энергонезависимой

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Эрдоган пообещал сделать Турцию энергонезависимой. Геоэнергетика Инфо. В Турции назвали сроки запуска газового хаба из России в Европу. Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок СПГ. В Анкаре назвали снижение зависимости страны от энергоимпорта главной задачей. Турция на 70% зависит от внешних поставок энергоносителей и считает своей первоочередной задачей сокращение этой зависимости. Россия перестала быть лидером по поставкам газа в Турцию. Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5QI9hXsyKgM
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