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Переворот в Габоне

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Военные перевороты продолжают катиться по Африке.

Военные Габона захватили власть в стране и объявили о роспуске действующей власти.

Границы страны закрыты до дальнейшего уведомления. Органы власти распущены, действие конституции приостановлено.
По счастливому стечению обстоятельств Габон также является бывшей французской колонией, которая имеет запасы урана, нефти и газа.

Мятежники в Габоне прекратили вещание французских телеканалов на территории страны.

Фактически, в стране свергли правление семьи Бонго, которая правила Габоном еще с начала 60х годов при поддержке Франции.

Формальным поводом к перевороту послужили президентские выборы, где в 3-м туре победил действующий президент из правящей семьи, получивший пост по наследству.

После чего военные заявили "Хватит это терпеть" и отправились свергать власть.

Ждем официальных заявлений мятежников на тему дальнейшего вектора и перспектив возможной деколонизации Габона. Лучший способ избавиться от Франции – военный переворот. Посмотрим, выучили ли в Габоне этот урок.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8599224.html
Метки: Африка, военный переворот, Габон, колониализм, Франция
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