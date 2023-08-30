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Геннадий Серов. История истребителя Ла-5. Часть 6-1. Сталинград. Повторные войсковые испытания

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Геннадий Серов. История истребителя Ла-5. Часть 6-1. Сталинград.
Повторные войсковые испытания Ла-5 в 287-й истребительной авиадивизии под Сталинградом.

Предыдущие ролики Г.П.Серова:
История истребителя Ла-5. Часть 5-2:

История истребителя Ла-5. Часть 5-1:
https://youtu.be/NbVbYYe0wV4
История истребителя Ла-5. Часть 4:
https://youtu.be/89YpSnYyfqU
История истребителя Ла-5. Часть 3:
https://youtu.be/J03wLF8pVNg
История истребителя Ла-5. Мотор М-82. Часть 2:
https://youtu.be/dZytBIFrR7o
История истребителя Ла-5. Мотор М-82. Часть 1:
https://youtu.be/6kERfsXUlpA

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7KkyBhoSvqE
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