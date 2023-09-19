Геннадий Серов. История истребителя Ла-5. Часть 6-2. Сталинград. Повторные войсковые испытания
Геннадий Серов. История истребителя Ла-5. Часть 6-2. Сталинград.
Повторные войсковые испытания Ла-5 в 287-й истребительной авиадивизии под Сталинградом.
Предыдущие ролики Г.П.Серова:
История истребителя Ла-5. Часть 6-1:
https://youtu.be/7KkyBhoSvqE
История истребителя Ла-5. Часть 5-2:
https://youtu.be/ZuYyPuz_-h8
История истребителя Ла-5. Часть 5-1:
https://youtu.be/NbVbYYe0wV4
История истребителя Ла-5. Часть 4:
https://youtu.be/89YpSnYyfqU
История истребителя Ла-5. Часть 3:
https://youtu.be/J03wLF8pVNg
История истребителя Ла-5. Мотор М-82. Часть 2:
https://youtu.be/dZytBIFrR7o
История истребителя Ла-5. Мотор М-82. Часть 1:
https://youtu.be/6kERfsXUlpA
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