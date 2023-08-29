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Путин – за отечественное, а Генпрокуратура – против

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В.В. Путин на саммите БРИКС использовал отечественную видеоконференцсвязь TrueConf. Это значимый момент в развитии современного импортозамещения. Еще одно значимое достижение российских производителей – создание российской компанией GS group российской подложки для процессоров. И это завершающий шаг для налаживания полного цикла производства собственных процессоров. Об этом, а также о том, как Генпрокуратура закупает иностранное программное обеспечение, беседуют IT-эксперты Максим Горшенин и Валентин Каськов.

Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

#МаксимГоршенин #ВалентинКаськов #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=87EmoKfooFY
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