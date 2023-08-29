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Крупнейшие владельцы украинской земли

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Собственно, для этого через Зеленского и проталкивали законы о продаже земли иностранцам.
Поэтому такие результаты не удивительны. Памятай чужинец – тут господарь украинец.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8595839.html
Метки: инфографика, сельское хозяйство, Украина
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