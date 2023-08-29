Часть 32. Режим атамана Краснова/ Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Продолжение видеоцикла «Настоящая игра престолов». Егор Яковлев рассказывает о событиях, происходивших на территории войска Донского, и о правлении атамана Петра Николаевича Краснова. Видео вышло на площадках Дмитрия Пучкова в 2018 году. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
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