В зарубежной прессе сейчас активно обсуждается экспериментальная компьютерная технология распознавания лиц, которую Израиль стал использовать для отслеживания палестинцев. Подобная технология массово задействована впервые. Согласия у палестинцев, проживающих на оккупированных Израилем территориях, никто не спрашивает. Базы данных, в которые заносится информация, принадлежат Израилю. Это же государство осуществляет контроль за последующим передвижением лиц, попавших под наблюдение. Ситуация настолько неординарная, что даже международные правозащитники, часто не замечающие нарушений прав человека в Палестине, в один голос говорят о сознательной политике цифрового "апартеида". Редакция телеканала «День-ТВ» предлагает вниманию читателей перевод документального репортажа «Демократия сейчас!». Ведущая – Эми Гудман. Приглашенные эксперты Мэтт Махмуди, Алия Малик, Сол Дюбо из правозащитной организации Amnesty International, чей сайт был заблокирован в России решением Роскомнадзора от 11 марта 2022 г.