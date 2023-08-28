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Как Израиль осуществляет цифровую слежку за людьми

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В зарубежной прессе сейчас активно обсуждается экспериментальная компьютерная технология распознавания лиц, которую Израиль стал использовать для отслеживания палестинцев. Подобная технология массово задействована впервые. Согласия у палестинцев, проживающих на оккупированных Израилем территориях, никто не спрашивает. Базы данных, в которые заносится информация, принадлежат Израилю. Это же государство осуществляет контроль за последующим передвижением лиц, попавших под наблюдение. Ситуация настолько неординарная, что даже международные правозащитники, часто не замечающие нарушений прав человека в Палестине, в один голос говорят о сознательной политике цифрового “апартеида”. Редакция телеканала «День-ТВ» предлагает вниманию читателей перевод документального репортажа «Демократия сейчас!». Ведущая – Эми Гудман. Приглашенные эксперты Мэтт Махмуди, Алия Малик, Сол Дюбо из правозащитной организации Amnesty International, чей сайт был заблокирован в России решением Роскомнадзора от 11 марта 2022 г.

Оригинал выпуска:

“Automated Apartheid”: How Israel Uses Facial Recognition to Track Palestinians & Control Movement https://www.youtube.com/watch?v=ZIsWNP5rvlk&ab_channel=DemocracyNow%21

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t79-50Swbm0
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