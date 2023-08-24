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Пляска на крови

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Вот уже почти сутки с момента катастрофы самолета Евгения Пригожина телеграмм-каналы и соцсети наводнены комментариями тех, кто претендует на роль «лидеров общественного мнения» (ЛОМы – говорящее сокращение).
Комментарии на все вкусы: от «высоколобой» аналитики, до истерического выброса эмоций. Каких версий в них только нет.
Но при всем разнообразии версий и форм все они едины в одном – их авторы абсолютно ничего не знают об истинных причинах трагедии.
Подчеркиваю, ничего.
Включая даже тех «ломов», кто через десяток посредников (может даже сам не зная того) работает на организаторов трагедии (если таковые есть) и продвигает выгодные им версии.
Если бы речь не шла о пляске на крови, можно было бы сказать – "Смешно!"
Изнанка информационного общества.

Источник: https://t.me/isshishkin/1255
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