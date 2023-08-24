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Газовый голод ФРГ: Газпром вернется в Германию через Оман

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Российский газ дойдет до Германии через Оман в виде СПГ. В Германии заявили о незаменимости российского газа. Газпром вернется в Германию через Оман. В Германии российский газ назвали благословением для экономики. Российский газ вернется в Германию через Оман и Иран. Без газа из России экономику Германии ждет упадок и деиндустриализация. Германия столкнется с дефицитом газа уже в январе 2024 года. Оман станет источником поставок в российского газа СПГ Германию. Oman LNG назвала объем СПГ для поставки бывшей Gazprom Germania

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NIynIEO9kZM
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