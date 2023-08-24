БРИКС увеличится вдвое
Как сообщают бразильские СМИ, по итогам саммита БРИКС организация увеличится вдвое.
В БРИКС в дополнение к России, Китаю, Индии, ЮАР и Бразили войдут:
1. Саудовская Аравия
2. ОАЭ
3. Иран
4. Аргентина
5. Египет
Еще одна африканская страна в процессе рассмотрения – предположительно, речь идет об Алжире.
Ранее в БРИКС были утверждены принципы расширения организации, которые сняли возражения по поводу приема новых членов. Мир продолжет стремительно меняться. Будущее поствашингтонского мира наступает.