Отрицательный Газовый Успех ЕС: Газ есть, но НЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Европа с газом, но без потребителей. Европа научилась обходиться без российского газа, поскольку заполнила свои газовые хранилища на 90% раньше срока. Европа получила «сюрприз» в виде повышения цен на газ. EC приобрел привычку экономить, но хорошо ли это? Так, в Германии за первое полугодие 2023 года расход энергии снизился на 7,1%, а это в первую очередь спад промышленного производства. Европа сократила потребление газа на 25% и теперь уверена, что переживет зиму без блэкаутов.
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#новости #газ #политика #европа #спг #новостисегодня #марцинкевич #сша #news #россия #санкции