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“Мятежная Луна”

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Вышел трейлер фантастического боевика "Мятежная Луна" от Снейдера. Какая-то адская мешанина всего, причем все это собираются запустить в виде целой трилогии.



Как бы тут не получилось как с "Восхождение Юпитер".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8585043.html
Метки: кино, фантастика
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