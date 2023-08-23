Атака дронов на Москву. 23.08.2023
В результате ночной атаки беспилотников на Москву повреждено остекление одной из строящихся зданий в Москва-Сити.
В Химках пострадало несколько жилых домов и продуктовый магазин в результате падения сбитого беспилотника.
Жертв и пострадавших нет. Всего сбито 3 беспилотника.
Противник очевидно стремиться такими медийными атаками переключить внимание с стратегического провала наступления на Южном направлении, где оно увязло в нашей обороне в районе Работино и Времьевского выступа.
На Западе уже вовсю ведут разговоры о весенне-летней кампании 2024 года.
”’$“`Privet“`$”’
…ну вот,ДАВНО “не” было и “ВДРУГ”…ОППять!
…но КАК те “ИЗДЕЛИЯ” МОГУТ – тууда ДОлетать???…
…и НЕ важно,что их “сбивают” – Важно ТО,что ОНИ – ДО`LEТАЮТ… :-)
…а ГДЕ-то “ХЕНЕРАЛЫ” ИЗ “мо” – “ЧТО-то-_-планируют”… :-(
…ну а Где-то,В-ЧЕСТЬ-долёта – Гарэлку ПЬЮТ…???…
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 23__8__23.
Привет. Смотри.
Площадь европейской части России 3,5млн.км.кв.
Площадь Израиля (для сравнения) 20тыс.км.кв.
Т.е. “Железным куполом” для европейской части России (по аналогии с Израилем) необходимо накрыть территорию в 175 раз большую. А это не так просто.