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Атака дронов на Москву. 23.08.2023

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В результате ночной атаки беспилотников на Москву повреждено остекление одной из строящихся зданий в Москва-Сити.
В Химках пострадало несколько жилых домов и продуктовый магазин в результате падения сбитого беспилотника.
Жертв и пострадавших нет. Всего сбито 3 беспилотника.
Противник очевидно стремиться такими медийными атаками переключить внимание с стратегического провала наступления на Южном направлении, где оно увязло в нашей обороне в районе Работино и Времьевского выступа.
На Западе уже вовсю ведут разговоры о весенне-летней кампании 2024 года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8585873.html
Метки: бпла, война на украине, дроны, Москва, Россия, Украина
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1397 1101
    Valeriy Bondarik час назад

      ”’$“`Privet“`$”’

      …ну вот,ДАВНО “не” было и “ВДРУГ”…ОППять!
      …но КАК те “ИЗДЕЛИЯ” МОГУТ – тууда ДОлетать???…
      …и НЕ важно,что их “сбивают” – Важно ТО,что ОНИ – ДО`LEТАЮТ… :-)
      …а ГДЕ-то “ХЕНЕРАЛЫ” ИЗ “мо” – “ЧТО-то-_-планируют”… :-(
      …ну а Где-то,В-ЧЕСТЬ-долёта – Гарэлку ПЬЮТ…???…
      _ _ _ _ _
      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      = = = = =
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г.Эдмонтон. Канада. 23__8__23.

      • 1057 1013
        Сан СанычValeriy Bondarik 48 мин. назад

          Привет. Смотри.

          Площадь европейской части России 3,5млн.км.кв.

          Площадь Израиля (для сравнения) 20тыс.км.кв.

          Т.е. “Железным куполом” для европейской части России (по аналогии с Израилем) необходимо накрыть территорию в 175 раз большую. А это не так просто.

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