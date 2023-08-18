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Атака дронов на Москву. 18.08.2023

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В районе Краснопресненской набережной ночью упал вражеский беспилотник (видимо снова пытались в одну из башен Москва-Сити попасть).
Жертв и серьезных разрушений нет (повреждено нежилое здание в районе Краснопресненской набережной).

Ранее, в Черном море корабли ЧФ потопили еще один украинский морской беспилотник.

В общем, противник продолжает тактику беспокоящих в атак, в надежде где-то нащупать уязвимость в интересах получения медийного эффекта.

Лучшим ответом на такие атаки будет продолжение кампании по системному уничтожению украинской портовой и промышленной инфраструктуры.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8573370.html
Метки: бпла, война на украине, дроны, Москва, Россия, Украина, фотографии
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