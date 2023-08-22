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Сталин и Нигер

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Сталин и Нигер.

В Нигере после России, Вагнера и Пригожина решили призвать на помощь товарища Сталина. Угроза иностранной интервенции все ближе.

1. Часть стран ЭКОВАС при прямой поддержке Франции готовится атаковать Нигер.
2. Нигер готовит набор добровольцев для поддержки армии. Заявлено до 50 000 человек.
3. ЧВК "Вагнер", как и Пригожин, пока действуют в Мали и в Нигере не появлялись.
4. Алжир отклонил запрос Франции для использования воздушного пространства страны для переброски французских военных сил в интересах интервенции против Нигера.
5. Африканский Союз приостановил членство Нигера в составе организации. В то же время Гвинея, Мали, Буркина-Фасо и Алжир готовы продолжать сотрудничать с новым режимом в Нигере.
6. В Нигерии и Гане оппозиция открыто выступает против интервенции в Нигер, что впрочем не мешает проводить мероприятия по переброске войск.
7. США объявили, что не планируют выводить свою военную базу из Нигера, явно рассчитывая, сохранить свое присутствие в случае удачной интервенции.
8. Турция выступила против интервенции ЭКОВАС и Франции в Нигере, но о каких-то мерах в интересах поддержки режима военных в Нигере не объявляла.
9. Обострились атаки террористов в Мали и Нигере. Очевидно, что действуют по указаниям кураторов из западных разведок с целью дестабилизации этих стран.
10. Вторжение в Нигер может начаться еще до конца августа, по мере завершения сосредоточения необходимых для вторжения войск. Уже сейчас ЭКОВАС испытывает определенные логистические трудности в этом вопросе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8584440.html
Метки: Африка, империализм, колониализм, нигер, Нигерия, пригожин, Россия, сталин, Франция, чвк вагнер
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