Читатель прислал проблемный материал на тему недобора студентов в ВУЗах на технические специальности.

Мест хватает на всех… Почему ВУЗы не добирают студентов-бюджетников.



С началом СВО Россия резко усилила курс на и развитие собственной промышленности и науки. Предприятия и научные заведения нуждаются в притоке молодых специалистов технических специальностей. Однако, все чаще российские ВУЗы сталкиваются с недобором студентов на технические специальности, в том числе престижные и высокооплачиваемые.

В последние десятилетия «хоть какой-нибудь диплом» стал нормой для российской молодежи. Постоянно растет число кассиров, продавцов, сборщиков мебели с дипломами юриста, менеджера, маркетолога, пиарщика. Доходит до абсурда в старейших и авторитетных технических ВУЗах процветают гуманитарные факультеты, готовящие избыточных для рынка труда специалистов, в то время как Россия отчаянно нуждается в инженерах. Однако секрет прост, школы, особенно не большие, предпочитают проводить ЕГЭ по гуманитарным предметам, а на «гуманитария» учится не в пример проще, чем на «технаря». Зачастую, гуманитарные факультеты в ВУЗах полностью платные, а в российском обществе до сих пор силен стереотип – «с платной формы обучения не выгоняют». В итоге, располагая и потенциалом для обучения, и прекрасной научной базой хорошие Университеты и Академии не могут найти абитуриентов на действительно важные специальности.

В итоге в 2023 году даже такие «монстры» как МФТИ и питерский «Политех» недобрали почти по 4 десятка бюджетников. Конечно, это не трагедия, даже хорошо, что есть небольшой избыток мест для активной, желающей получать сложные и важные для страны специальности молодежи. Однако это сигнал, что в российском образовании необходимы определенные реформы.

В первую очередь, важной является реформирование системы ЕГЭ, а также работа со школами, многие из которых, особенно в небольших городах давят на учеников, призывая отказаться от сдачи «непопулярных предметов». Необходимо и усиление господдержки, например, в целевых программах. Ведь большинство региональных ВУЗов стабильно не добирают целевиков из-за боязни крупных предприятий тратить деньги на образование сотрудников, которые придут к ним только через 5-6 лет. Кроме того, у многих государственных учреждений просто нет на подобные программы средств, не говоря уже про дополнительное финансирование подобных студентов. Скажем, что бы стимулировать медиков-целевиков, Свердловская область пошла на организацию выплат таким учащимся отдельной стипендии в 20 000 рублей.

Однако, безусловно, подобных мер недостаточно. Молодежь должна не просто быть мотивирована к учебе, но и видеть свое будущее. Профориентация, обязательные для ВУЗов, а не для студентов программы распределения, выплаты от заинтересованных предприятий самостоятельно, без целевых программ, поступившим на любую форму обучения студентам, раннее заключение контрактов. Именно это меры, которые, не взирая на «демографические провалы» и сложность обучения способны привлечь абитуриентов. Вопрос в том, сможет ли руководство российской Высшей школы быстро внедрить подобные программы, ведь вопрос кадрового голода стоит все острее.

В итоге приемная компания 2023 года неприятно удивила руководство многих российских ВУЗов. Многие из них не смогли заполнить выделенные им бюджетные места, причем в число не набравших студентов учебных заведений попали такие популярные, как петербургские СПбГМТУ (мореходка), «Политех», Сибирский Федеральный Университет, у каждого из которых осталось около 100 не занятых бюджетных мест. В попытках добрать недостающих студентов руководство ВУЗов продлевает приемные компании, усиливает рекламу, но учебный год уже скоро начнется. Некоторые эксперты сразу стали говорить о «демографической яме», а многие обвинили в недоборе связанный с СВО рост миграции, однако на деле ситуация проще.

Так, наиболее престижные МГУ, ВШЭ, СПбГУ, МГИМО несмотря на увеличение стоимости платного обучения справились с набором в полном объеме. В других ВУЗах заполнены почти все места на гуманитарных специальностях. Основной же проблемой стал набор на инженерно-технические факультеты, выпускники которых сейчас крайне востребованы российской промышленностью и наукой. Вместе с тем высокие требования к результатам ЕГЭ фактически отсекают многих абитуриентов от поступления на подобные направления.

Серьезный недобор на технические специальности в этом году безусловно должен стать важным сигналом. Нехватка инженерно-технических специалистов в России с каждым годом все сильнее, вопрос, как стимулировать поступление молодежи на обучение этим востребованным работодателями специальностям.

(с)

PS. Если десятилетиями культивировалось отношение к технарям как к непрестижным профессиям, на фоне засилья менеджеров, юристов, экономистов и прочих, то стоит ли удивляться, что когда технари в большом кол-ве понадобились, предшествующая инерция отношения к этим профессиям продолжает сохраняться и государству еще только предстоит полностью переломить этот тренд, так как приоритеты изменились. Проблема более чем серьезная, а для развития промышленности нам необходимо кратно большое технических специалистов и квалифицированных рабочих.

