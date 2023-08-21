Киев лишит Европу Газа: Газовых переговоров с Россией Не Будет
Украина отказалась вести переговоры о транзите российского газа. Киев не будет вести переговоры с Москвой по вопросу транзита российского газа в Европу. Транзит российского газа через Украину будет остановлен. Украина анонсировала отказ от контракта с Газпромом. Украина не будет вести переговоры о продлении контракта на транзит газа с Россией после его завершения. Украина отказалась вести переговоры с Россией по вопросу продления контракта на транзит газа в европейские страны. 2024 год продемонстрирует способность европейских стран обходиться без российского газа. Украина хочет оставить Европу без российского газа
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