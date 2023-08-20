Российское экономическое ЧУДО – уже здесь и сейчас
Российская экономика вытворяет нечто немыслимое – не только растёт вопреки внешнему давлению, но и в корне меняет свою структуру, что признают даже наши противники. Сырьевая модель прошлых десятилетий уходит в прошлое, а промышленная обработка и высокотехнологичные сферы становятся новым локомотивом развития. Можно ли всё это назвать российским экономическим чудом? И как долго оно продлится? Разберём в сегодняшнем специальном выпуске.
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