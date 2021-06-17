Глава государства поручил правительству РФ до 1 июля выделить из бюджета не менее 6 млрд рублей на государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий». На первый взгляд, деньги небольшие. Тем более, если учесть, что программу урезали в 5 раз по сравнению с ранее заявленными цифрами. Но если к озвученной президентом сумме прибавить еще 31 миллиард, заложенный на те же цели в бюджете на один только 2021 год, то получается довольно весомая сумма. И это дает повод говорить об изменении приоритетов государственной политики в отношении российской глубинки, в которой проживает четверть населения страны.

Ни для кого не секрет, что вдали от крупных городов выживать нелегко. Давно разорились колхозы и совхозы, закрыты школы, амбулатории, бывшие работяги спиваются, старики уходят в мир иной. Безработица в сельской местности, по официальным данным, почти вдвое выше, чем в областных центрах, да и уровень жизни значительно отстает от городского.

Наступающий прогресс лишь усиливает социальное расслоение жителей сельских территорий. Повезло тем, кому довелось жить у границ агломераций, в зонах развития высокопродуктивных агропромышленных технологий. У них есть работа и зарплата, а остальным приходится совсем туго. Понятно, что с созданием новых агломераций доля сельчан и дальше будет сокращаться. Но не рано ли ставить крест на русской деревне?

Собственно, программа развития сельских территорий и принималась для того, чтобы уменьшить массовый отток населения в крупные города.

Прокладка дорог, подведение газа и электричества, льготная ипотека и возмещение затрат на обучение персонала, предусмотренные правительством РФ, должны не только улучшить жизнь тех, кто остался в российской глубинке, но и привлечь в село горожан.

В решение задач села, опередив государство, уже включились агрохолдинги и другие крупные сельскохозяйственные компании. И, похоже, обосновались они на бывшей колхозной земле надолго, если сами, без подсказки властей, строят для своих работников жилье рядом с производственными комплексами, на комфортабельных автобусах привозят на фермы людей из близлежащих районов, обучают работать на новой технике.

Но, к сожалению, так живет далеко не вся Россия. Да и свести весь агробизнес к укрупнению сельскохозяйственного производства как менее затратного, не получится. Развитие мелких фермерских хозяйств, подворий, возрождение забытой сельхозкооперации никто не отменял.

Россию трудно представить без деревни и кружки парного молока. Здесь, в сельской глубинке живет ее душа и надежда на будущее. Укрепив крестьянские семьи, мы могли бы улучшить демографию, сделать страну процветающей. И дело тут не только в деньгах, которых у государства на село всегда не хватает. Речь пойдет о ТОСах (территориальном общественном самоуправлении), закон о котором существует с 1995 года.

Эксперт Государственной Думы по развитию местного самоуправления и инновации в регионах Глеб Владимирович Тюрин не на словах, а на деле доказал, что с помощью ТОСов можно поднять даже самую загибающуюся деревню. Нужно только очень этого захотеть.

Опыт Глеба Тюрина по спасению «обескровленных» архангельских деревень вызвал огромный интерес в Германии, Люксембурге, Финляндии, Австрии, США. Его необычными подходами к возрождению заброшенных территорий, которыми он поделился на Всемирном саммите местных сообществ в Лионе, заинтересовался Всемирный банк.

Проблема возрождения деревень оказалась актуальной не только в России. Отток населения в агломерации беспокоит весь мир. Деревня помогает народам сохранить самобытность, спасает людей от лени, засилья массовой культуры.

Горожан из мегаполисов особенно потянуло в глубинку, когда над миром навис ковид. Социологи констатируют, что весной 2020 года огромное количество людей устремилось из крупных российских городов на окраины. В прошлом году Москву покинули не меньше 5-6 миллионов человек. Огромные масштабы усилившейся миграции подтверждают данные операторов сотовой связи, дорожных служб, агентств недвижимости, транспортных компаний, снимки из космоса.

Жители мегаполисов и сегодня продолжают охотно арендовать или скупать «домики в деревне» в Московской, Владимирской, Костромской, Вологодской и Нижегородской областях. Немало горожан нынче входят во вкус деревенской жизни. Развитие телекоммуникаций и удаленной занятости, телемедицины и онлайн-образования, технологии «умного дома» позволяют горожанам, привыкшим к комфорту, чувствовать себя в деревне не хуже, чем в городе.

Социологи признают, что на фоне не завершившейся урбанизации (по данным Института географии из 1100 российских городов более 700 продолжают терять население), все больше жителей меняют город на деревню, усиливается деурбанизация. И это стало полной неожиданностью для тех, кто хотел по западному образцу поделить страну на агломерации и забыть о русской деревне. Проще всего провести оптимизацию тысяч поселков, сел и деревень, присвоив им статус неперспективных.

Но можно пойти по другому пути, более человечному, проложенному Глебом Тюриным, который придумал и создал Институт гражданских и социальных инициатив – бесприбыльную негосударственную организацию, взявшуюся за возрождение архангельской провинции на основе традиций российского земства.

С помощью местного самоуправления, социальных технологий и локальной экономики удалось заставить работать на селе даже спившихся мужиков, построить мосты, дороги, закупить высокопродуктивный скот для личных подворий, развивать промыслы и ремесла.

И в этом ничего удивительного нет. Наши предки в дореволюционной России сами содержали дороги и деревни, пасли скот, растили хлеб, строили просторные деревянные родовые избы, в которых жили вместе сразу несколько поколений. Экономика нового времени ничего этого не отвергает. Глеб Тюрин на собственном опыте доказал, что и сегодня можно воспроизвести традиции российского земства с помощью закона о ТОСах и современных бизнес-подходов, не требуя на это денег у государства.

Ведь по существу, ТОС – это и есть земство, только на новый лад. Самоорганизующиеся в нем люди, как и их далекие предки, сами отвечают за развитие своей территории.

Чтобы вдохнуть жизнь в умирающую деревню, надо расшевелить народ, найти внутри разуверившейся сельской общины группу людей, не потерявших интерес к жизни, создать из них актив, научить работать с идеями и проектами, обучить современным технологиям.

Итогом такой работы Института гражданских и социальных инициатив стал уровень капитализации, которого нет ни у японцев, ни у американцев с их самыми передовыми технологиями.

За 4 года население архангельских деревень, которое поверило Тюрину и его сподвижникам, воплотило 54 проекта стоимостью в 1 миллион 750 тысяч рублей, которые дали прибыль почти в 30 миллионов рублей.

Секрет экономического чуда подробно описан в книгах Глеба Тюрина, которые издает Клуб развития территорий в небольшом издательстве «Живая провинция». В них названы населенные пункты Архангельской области, куда можно смело ехать за опытом.

В Коношском районе с советских времен летом нет воды. Можно собрать сход, составить письмо и обратиться к местной власти. В лучшем случае наказ избирателей попадет в планы развития региона на дальнюю перспективу. В худшем – «зависнет» из-за нехватки денег (возведение сооружения потянет на миллион рублей). Сельчане выбрали другой путь: решили новую водонапорную башню собрать из кирпичей трех старых башен, а воду брать из заброшенной скважины. Район помог с инженерным обеспечением, деньги понадобились только на новые трубы и разводные ключи. Вся стройка обошлась в 50 тыс. рублей.

В деревне Леушинской женщины, создав ТОС, превратили здание запущенной котельной в шейпинг-зал. Подняли мужиков, вытащили котлы, утеплили здание, привели в порядок крыши и стены, настелили полы, установили печь. Получился современный спортзал. Район под него дал пол-ставки руководителя спортивных секций.

В деревне Берег Вельского района безработные женщины решили выращивать капусту. Создали производственный кооператив, получили безвозвратный грант. Продав капусту, благоустроили медпункт, купили спортплощадку для детей. Заброшенный клуб отремонтировали и превратили в центр ремесел. И таких примеров у Тюрина – очень много.

С «подачи» его Института в Архангельской области было создано около 40 ТОСов – реальных органов власти на селе. Жители десятков северных деревень смогли проявить себя, найти умные и оригинальные решения своих проблем. Получились проекты, которые потянули за собой другие, да так, что каждый из них принес прибыль, сделав сельскую общину более сплоченной, сильной и самодостаточной.

Механизмы и технологии, разработанные Институтом гражданских и социальных инициатив, начинают широко применяться в регионах. Перебираясь в деревню на постоянное или временное проживание, горожане могли бы стать двигателем перемен. Несколько лет назад в селе Каруже Брянской области оставались доживать свой век семеро крестьян. Село стало возрождаться, когда из города вернулись несколько активных семей. Они добились, чтобы к ним провели газ, пустили автобус. Сельчане сами благоустраивают территорию, расчищают ее от зарослей, поставили памятник погибшим в Великую Отечественную войну, занялись личным подсобным хозяйством.

В восьми километрах от Ферапонтова десятилетиями стояли два заброшенных скотных двора. Сельчане в одном из них создали мастерскую «Куракинская керамика», в другом – большой музей. Осмотрев монастыри, туристы охотно заезжают сюда, в Куракино, покупают сувениры, участвуют в мастер-классах. У заброшенной деревеньки появились средства на дорогу, качественное освещение. И таких примеров все больше.

Горожане-первопроходцы сами пишут о своем деревенском опыте в социальных сетях, собирая вокруг себя единомышленников. Своим примером они доказывают, что вдохнуть жизнь можно практически в любые, даже в самые, казалось бы, безнадежные места. Пришло время создавать новую экономику и современную микроурбанизированную среду, в которой можно жить, не думая о мегаполисах как единственном источнике удобства и благополучия.

В последнее время эта идея стала особенно популярна в Московской области. Муниципальные чиновники выезжают в деревни и призывают жителей создавать свои ТОСы.

Обосновавшиеся в подмосковных деревнях горожане готовы объединиться и помогать поселениям, в которых они построили или купили загородные дома. Только закон не позволяет им этого сделать. Правом создания своей организации самоуправления наделено только местное население. Если в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» внесут соответствующую поправку, то участвовать в возрождении деревни смогут не только сельчане, но и горожане. Тогда и деревня возродится быстрее.





