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Бактериологическое оружие, нашествие бездомных и сколько каждый американец потратил на Украину

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В студии канала “День” политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Ведущая – Дария Павлова.

0:46 В Минобороны рассказали о подготовке американцами новой пандемии;
5:25 ЦРУ официально контролируют работу биолабораторий на Украине?
8:20 Новая порция обвинений в отношении Дональда Трампа;
24:17 «Байденомика»: как администрация президента США пробивает дно;
33:18 Причины, почему на Гавайях больше недели не могут потушить пожар;
39:09 Стало известно, сколько каждый американец потратил на Украину;
43:53 Рекордный рост числа бездомных в США;
48:16 Как избежать миграционной катастрофы в России.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=12SG5KaXE8Q
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