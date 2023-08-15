ЛЕГОЙДА о спаде мировой и русской культуры, будущем христианства, трансгуманизме и золотом миллиарде
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В гостях Владимир Легойда – профессор МГИМО, руководитель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Декаданс мировой и российской культуры: забвение русского культурного кода? Как сохранить Рублёва, Достоевского и Чайковского в дебрях постмодерна? Почему «Битлы» и Элвис Пресли – это не искусство, а продукт эпохи? Что будет с христианством и причем тут фильмы Marvel?
Наконец, риски цифровизации и искусственного интеллекта: возможна липобеда «золотого миллиарда» и трансгуманизма? Как изменится человек под воздействием технологического прогресса?
Таймкоды:
00:00 Культура, космос, постмодерн
00:31 Владимир Легойда в гостях Metametrica
02:04 «Культура умерла» или ее «отменили»?
06:22 Церковь сохранит «Троицу»
07:01 Поддержите фонд «Дети+»
08:02 Русская культура продолжает великие традиции предков
13:00 Культурно значимые (и не очень) сериалы
16:57 Постмодерн и культурные формации
18:37 Готовы ли гуманитарные науки выстроить общую картину мира?
21:00 Наша реальность – сосуществование культур
23:23 Общество – «сад с ветвящимися мифологиями»
25:00 Журналистика XXI века: читатель должен сам проверить факт
29:09 Вперед, к аудиокультуре! Искусственный интеллект формирует пространство
31:06 Бумажные книги уйдут в историю?
35:11 «Homo felix» и божественный ИИ
41:29 Касты XXI века – новые ценности?
44:36 У христианства есть свойство – возрождаться из ниоткуда
45:50 «Мешают ли джинсы спасению?»
46:40 Финал! Подписывайтесь на Метаметрика LIVE и альтернативные площадки
Владимир Легойда:
Телеграм – https://t.me/vladimirlegoyda
ВКонтакте – https://vk.com/vladimir.legoyda
Дмитрий Егорченков:
Телеграм – https://t.me/skoloth
ВКонтакте – https://vk.com/public210614080
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