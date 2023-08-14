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Вторая коррекция

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Российская автоматическая лунная станция "Луна-25" успешно завершила вторую плановую коррекцию орбиты и теперь уже направляется на окололунную орбиту, с которой 21 августа состоится прилунение. Станция уже передает первые данные собранные приборами во время полета.

Надеюсь, все будет нормально и станция сможет успешно прилуниться и начать штатную работу. Это имеет важное значение для отечественной космической программы и демонстрации наших возможностей по совместному с китайцами проекту по созданию базы на Луне к 2035 году.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8565800.html
Метки: космонавтика, космос, луна, Россия
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