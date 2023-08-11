Всесоюзный туристский маршрут по реке Чусовой. Новости. Эфир 2 августа 1979
Сюжет из Свердловской области о туристском отдыхе на реке Чусовой в окружении дивной красоты уральской природы. Автор сюжета – Элла Эркомайшвили.
Информационный сюжет “Всесоюзный туристский маршрут по реке Чусовой”. Эфир 02.08.1979.
Главная редакция информации, 1979 г.
#гостелерадиофонд #новости #ТуризмСССР
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