США добились своего: Германия лишается своей промышленности
Германия из-за отказа от российских поставок лишается своей промышленности. Геоэнергетика Инфо. Экономику Германии ждет упадок и деиндустриализация. ФРГ вновь называют больным человеком Европы. Германия оказалась перед угрозой дальнейшего падения экономики и деиндустриализации. Ползучая деиндустриализация, потеря конкурентоспособности, упадок экономики, угроза благосостоянию В ФРГ – новый всплеск тревожных публикаций об экономических проблемах страны. Промышленность Германии кричит о деиндустриализации. Наряду с прочими факторами отказ от российских энергоносителей, закрытие атомных электростанций и поспешный переход к возобновляемым источникам энергии привели к резкому повышению цен на электроэнергию, к ее физической нехватке, что болезненнее всего отразилось на энергоемких отраслях германской промышленности – сталелитейной, химический, машиностроении. В том же негативном ключе действует и американский закон о противодействии инфляции, направленный фактически на переманивание мощностей промышленности европейских стран в США. В результате в Германии идет процесс ее деиндустриализации и потери лидерства.
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