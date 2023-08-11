ЧТО уничтожает ВСЕ цивилизации в космосе?
Взгляните на звёздное небо. Есть ли там жизнь? Существуют ли внеземные формы разума? Инопланетяне - что они из себя могут представлять? Как могут выглядеть пришельцы из космоса? И если они есть, то, в конце концов, где все? Эти вопросы куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Ролик во многом основан на изысканиях советского астрофизика и астронома Иосифа Самуиловича Шкловского, которые он изложил в своей книге "Вселенная. Жизнь. Разум." Некоторые учёные полагают, что отсутствие наблюдаемых проявлений внеземной разумной жизни является следствием существования Великого фильтра, который не позволяет космическим цивилизациям начать неограниченную межзвёздную экспансию. При создании ролика я опирался на многие материалы. Помимо книги Шкловского я пользовался книгой "От большого взрыва до великого молчания" под авторством Владимира Михайловича Липунова, научно-фантастической литературой вроде "Соляриса" Станислава Лема, статьями, гуглом и многим, многим другим.
00:00 – Дисклеймер.
00:21 – Колонизация галактики.
02:10 – Гипотеза палеоконтакта. Мнение Карла Сагана.
03:51 – Аргументы в пользу существования внеземной жизни.
05:24 – «Инопланетяне» - это серьезная научная проблема.
06:15 – Главный фактор, необходимый нам для колонизации.
07:17 – Бессмертная космическая цивилизация.
07:55 – «Самый проклятый парадокс нашего естествознания».
10:48 – Земные представления о внеземной жизни.
13:17 – Пришелец Говарда Филлипса Лавкрафта.
14:07 – Внеземная разумная жизнь?
16:44 – «Вселенная, жизнь, разум.» И.С. Шкловский.
17:48 – Определение понятия «жизнь».
19:42 – Проблема поиска инопланетян – это проблема изучения нашего мышления.
20:16 – «Солярис» Станислава Лема и проблема контакта.
22:47 – Реальное послание от братьев по разуму.
24:35 – Эволюция инопланетного мышления и языка.
26:14 – Борис Пановкин, Джеймс Максвелл и проблемы человеческого восприятия реальности.
27:40 – Линкос - космический язык?
28:25 – Определение понятия «разум» и гугловский ИИ - LaMDA.
30:15 – Диалог между человеком и машиной.
33:25 – Кого люди считают живым и разумным?
36:02 – Искусственный разум – высший этап развития материи.
39:22 – Поиск внеземной человеческой жизни.
40:32 – Шкала Кардашёва.
41:22 – Три закона Артура Кларка.
42:17 – «Космические чудеса» и Великий фильтр.
46:10 – Гипотезы о сущности Великого фильтра.
47:47 – Гипотеза номер 1.
50:30 – Гипотеза номер 61
55:38 – Гипотеза номер 8
55:53 – Вселенная – бесконечно сложный объект?
58:00 – «Существуют ли внеземные цивилизации?»
01:01:32 – Гипотеза номер 0
Современные научные гипотезы, объясняющие почему мы до сих пор не столкнулись с инопланетными цивилизациями.
Очень хочется процитировать местного пользователя:
-Не знаю поймете ли. Мне всё равно!
А вообще у Ali много довольно качественных роликов для интересующихся современной наукой.
https://m.youtube.com/@A…L…I (почему то не прикрепляется. копируем ссылку и вставляем в строку поиска браузера)
Рекомендую.
Так как ролики весьма продолжительные, для экономии времени обычно смотрю на скорости х1,5.
Так проще, видео перейти на сам канал. https://youtu.be/u4tpkwkiSDg