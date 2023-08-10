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Верните мне Нигер

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Бразильский карикатурист Карлос Латуфф на актуальную тему с попытками Франции любой ценой удержать под контролем восставший Нигер.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8556948.html
Метки: Африка, империализм, карикатуры, колониализм, нигер, Франция
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