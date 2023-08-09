ЗОЖ в большом спорте. Вегетарианство: здоровье и сила духа. Сергей Сергеевич Кот ММА России
Самая важная и непобедимая сила – это высокая нравственность и чистота сердца. России предстоит изменить ход истории человечества к лучшему. Об этом и многом другом мы говорим с президентом Федерации смешанных боевых единоборств ММА г. Севастополь, официальным представителем Союза ММА России в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей Сергеем Сергеевичем Кот.
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Сергей Сергеевич Кот:
Общественный и политический деятель,
Президент Федерации смешанных боевых единоборств ММА г. Севастополь, официальный представительСоюза ММА России в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Страница в ВК:
https://vk.com/id173225198
Страница Федерации ММА Севастополя:
https://vk.com/mma.sevastopol
Аккаунт в инстаграмме:
https://instagram.com/sergeikot6736?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
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