Главная » Видео, Наука, Политика, Экономика

Зелёная Энергетика – ВСЁ! США Возвращаются к Сжиганию Угля

17 0

США потратили половину бюджетной поддержки на ВИЭ и теперь сжигают больше угля. Геоэнергетика Инфо. Раньше всех. Ну почти https://www.youtube.com/@RansheWseh. В период с 2016 по 2022 годы объем субсидий, выделяемых в США производителям возобновляемой энергии, увеличился более чем в два раза. На него ушло почти половина всей господдержки энергетики. На фоне высоких температур в США увеличивает потребление угля. Экспорт энергетического угля из США в июне–июле вырос до 5,78 тонн с 5,35 тонн за тот же период годом ранее. Аналитики S&P Global Commodity Insights пишут, что ежедневная добыча угля в 48 штатах Нижнего края выросла почти на 50% в период с 1 июня по 25 июля по сравнению с ростом добычи природного газа на 20%.
В 2022 году несмотря на огромную господдержку ВИЭ, или благодаря этой энергополитике администрации Белого дома, 20% американской электроэнергии вырабатывали путем сжигания угля, 39,8% — природного газа и только 22% — спомощью ВИЭ.

Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru

Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!

#новости #сша #политика #газ #нефть #уголь #байден #новостисегодня #америка #news #марцинкевич
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JzPEdrh-41k
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 04 ноября 2016
Зерно здравого смысла
Запад будет добивать Россию даже во вред себе
Новости Украины и Новороссии 28 августа 2019
Правда нашего земледелия

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru