Зелёная Энергетика – ВСЁ! США Возвращаются к Сжиганию Угля
США потратили половину бюджетной поддержки на ВИЭ и теперь сжигают больше угля. Геоэнергетика Инфо. Раньше всех. Ну почти https://www.youtube.com/@RansheWseh. В период с 2016 по 2022 годы объем субсидий, выделяемых в США производителям возобновляемой энергии, увеличился более чем в два раза. На него ушло почти половина всей господдержки энергетики. На фоне высоких температур в США увеличивает потребление угля. Экспорт энергетического угля из США в июне–июле вырос до 5,78 тонн с 5,35 тонн за тот же период годом ранее. Аналитики S&P Global Commodity Insights пишут, что ежедневная добыча угля в 48 штатах Нижнего края выросла почти на 50% в период с 1 июня по 25 июля по сравнению с ростом добычи природного газа на 20%.
В 2022 году несмотря на огромную господдержку ВИЭ, или благодаря этой энергополитике администрации Белого дома, 20% американской электроэнергии вырабатывали путем сжигания угля, 39,8% — природного газа и только 22% — спомощью ВИЭ.
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