Закрома Родины и русский характер, или Переоценка ценностей (Полеванов, Марцинкевич)
Гайдаровская реформа привела к исчезновению министерства геологии, что стало невосполнимой потерей для государства. Подписанное на ПМЭФ-2023 соглашение между Росатомом и Роснедрами появилось не от хорошей жизни. Из-за ситуации на наших западных рубежах мы потерями многие источники поставок полезных ископаемых и теперь решаем возникшие проблемы за счет разработки собственных недр, которые раньше не осваивались, и за счет подписания соглашений о добычи с нашими новыми партнерами. Месторождения лития, марганца, титана, скандия обсуждают Борис Марцинкевич и доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН Владимир Полеванов. Эксперты также поговорили про русских характер, освоение новых земель и Севморпуть.
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