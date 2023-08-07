Главная » Видео, Мировоззрение, Наука, Творчество

Закрома Родины и русский характер, или Переоценка ценностей (Полеванов, Марцинкевич)

15 0

Гайдаровская реформа привела к исчезновению министерства геологии, что стало невосполнимой потерей для государства. Подписанное на ПМЭФ-2023 соглашение между Росатомом и Роснедрами появилось не от хорошей жизни. Из-за ситуации на наших западных рубежах мы потерями многие источники поставок полезных ископаемых и теперь решаем возникшие проблемы за счет разработки собственных недр, которые раньше не осваивались, и за счет подписания соглашений о добычи с нашими новыми партнерами. Месторождения лития, марганца, титана, скандия обсуждают Борис Марцинкевич и доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН Владимир Полеванов. Эксперты также поговорили про русских характер, освоение новых земель и Севморпуть.

ТГ-канал «Точка сборки» — https://t.me/aurora_technology
Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point
Вконтакте «Точка сборки» — https://vk.com/point_assemblage
Rutube «Точка сборки» — https://rutube.ru/channel/30805971/

#ВладимирПолеванов #БорисМарцинкевич #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1ZP5di5bN9s
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
У РОССИИ ШАНСОВ НЕТ? Видео
Евгений Спицын о принципах преподавания истории
Крупнейшая диверсия США против России
Конец России?
Народный трибунал

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru