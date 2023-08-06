Война символов и смыслов: чему учит СВО
За что идёт необъявленная война, в чем сакральный смысл противостояния на юго-западных рубежах нашей родины, в чём правда тех, кто готов отдавать свои жизни, за какие ценности. Ответы на эти вопросы ищет вместе с нами военный и международный обозреватель Александр Артамонов.
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