Фоновый посыл фильма «Звёздные войны: Последние джедаи»

Серия фильмов «Звездные войны» легендарна. Многие люди вдохновляются этой историей, видя в ней призыв к борьбе со Злом и несправедливостью, хотят подражать мудрым и сильным джедаям. Считается, что этот фильм подает хороший пример и учит различать, что есть хорошо, а что плохо. Но так ли это на самом деле? Видя эпичные сражения и лихие приключения героев, мы не думаем, для чего все это и к чему в итоге ведёт. Давайте абстрагируемся от зрелищных спецэффектов и захватывающих сюжетов и заглянем глубже, в область смыслов. Для этого проанализируем один из последних (на данный момент) фильмов серии — «Звёздные войны. Последние джедаи» с точки зрения традиционных семейных ценностей.

Образ семьи

Начнем, собственно, с семейных ценностей и образа семьи. Что мы видим? Ни одной семьи в фильме нет. Да, есть отдельные персонажи, связанные кровными узами, но целостных семей нет. Почти все герои без роду и племени: мы не знаем, кто их родители, есть ли у них семьи, дети — по сюжету это вроде как не важно. Все, кого мы видим, — гордые одиночки, связанные «одной цепью и скованные одной целью». Было бы понятнее, если бы эти люди сражались, защищая свои семьи и близких, все то, что им дорого. Но этого нет. Борьба ради борьбы и абстрактных ценностей. Война дает смысл их пустой одинокой жизни: если борьба закончится, им некуда возвращаться, их никто не ждет. Семья, показанная в фильме, крайне неблагополучная. Лея Органа — лидер Сопротивления повстанцев, ведет борьбу против Первого Ордена, где ее сын Бен Соло занимает одну из ключевых должностей. Бен отрекся от своего рода и сменил имя на Кайло Рен, а также убил отца в предыдущем фильме. И теперь Лея вдова. У нее есть легендарный брат Люк, который ведет уединенную жизнь на далекой планете, отклоняя все просьбы о помощи. Теме семьи уделяется внимание еще в таком аспекте: Рей очень хочет узнать, кем были ее родители, и в итоге приходит к выводу, что это были рабы, которые продали ее ради денег.

Посыл: Друзья и соратники лучше семьи: они более надежные и верные, не предадут и всегда готовы прийти на помощь (в отличие от сомнительных родственников). Если же решаете связать свою жизнь с мужчиной, то детей лучше не рожать: непонятно, кем они вырастут и сколько зла могут принести. Детям же внушается, что им не нужны родители, ведь Рей прекрасно справлялась и без них, а Кайло Рен отрекся от своего рода (эти персонажи наделены Силой и очень привлекательны для подростков, хоть и представляют две разные противоборствующие стороны).

Формирование искаженных женских образов

Во Вселенной звездных войн не осталось женщин. Нет жен, матерей, хранительниц очага, прекрасных муз, зато есть воины, полководцы, механики. По сути, они не отличаются от мужчин. Только тела женские. Кто знает, может, если бы Лея справилась со своими женскими задачами, то ее сын не попал бы под влияние космического злодея Сноука. Тут, конечно, и отец должен был показывать пример, формировать правильные ценности. Но в фильме мы видим сильных воинственных женщин: возглавляет Сопротивление уже пожилая женщина Лея Органа, которой бы внуков нянчить; командир отряда штурмовиков — это женщина Фазма; новый молодой джедай, наделенный Силой — молодая яростная девушка Рей; при травме Леи капитаном становится женщина Эмилин Холдо; развернута сюжетная линия девушки-механика Роуз. Им всем некогда заниматься детьми, у многих женщин их еще нет, и, вероятно, никогда не будет. Им некогда строить отношения с мужчинами (если только это не заклятый враг).

Посыл: самое подходящее и достойное занятие для женщины — это борьба и война. Не стоит тратить свои силы на рождение и воспитание детей, ведь они все равно вырастают неблагодарными. Лучше быть напарником, боевой подругой, чем женой (а то останешься вдовой). Типично женские качества и умения уже устарели.

Отношение к старшим

Отсутствие уважения к старшим не только по возрасту, но и по статусу: учителям, командирам. И это выглядит как норма. Конфликт между Люком Скайуокером и Беном Соло подрывает доверие к учителям. Ближе к концу фильма Люк с призраком Мастера Йоды сжигают библиотеку джедаев как символ отказа от наследия предков и призыв двигаться вперед. Да, в конце фильма показано, что часть этих книг удалось вывезти на корабле, но ведь теперь это богатство больше не принадлежит храму джедаев. Это напоминает реальные исторические моменты с расхищением и поджогами великих библиотек. По Дэмерон постоянно нарушает приказы генерала Леи Органы, действует самовольно, отказывается подчиняться вице-адмиралу Эмилин Холдо, обвиняя ее в измене (хотя измены с ее стороны не было), разворачивает за ее спиной свою кампанию, в результате подставив остатки Сопротивления под удар. Так ведет себя «хороший» герой, которому мы сопереживаем.

В Первом Ордене мы видим воинскую иерархию и подчинение старшим, но об уважении речь не идет: просто подчинение более сильному и дальновидному. А при возможности Кайло Рен убивает лидера Сноука и занимает его место. Но Кайло — неоднозначный персонаж, и зрители тоже ему сопереживают. Таким образом, дисциплина и следование традициям в фильме показаны как что-то отжившее и негативное, ведь эти качества представляют неприятные персонажи Первого Ордена: генерал Хакс и армия штурмовиков. Рей, находясь в храме джедаев, все время так или иначе разрушает постройки. Не специально, но все-таки она это делает.

Посыл: опыт и знания предков уже устарели. Важно уметь действовать самостоятельно, импульсивно, даже если в результате таких решений могут пострадать другие. Две крайности: либо бездумно выполняешь приказы, как безликий штурмовик, либо яркая индивидуальность, которая никому не подчиняется. Говорится об ошибках предыдущего поколения джедаев, их недальновидности, к чему это привело.

Усиление противоречий между мужчинами и женщинами

Все основные противостояния в фильме — между мужчинами и женщинами. 1) Первый Орден, представленный в лице Сноука, Кайло Рена и генерала Хакса — Отряд Повстанцев под предводительством Леи Органы. 2) Те, кто наделен Силой: Кайло Рен и Рей, их взаимодействие, где находится место и борьбе, и сотрудничеству. Люк Скайуокер так и не покинул своего острова: сражаться с Реном он прибыл в астральном теле. 3) Финн, когда он пытается покинуть корабль, — Роуз, желающая предотвратить дезертирство. 4) Финн — Фазма. 5) Эмилин Холдо — По Дэмерон, отказывающийся подчиняться. Женщины в фильме показаны более смелыми, сильными, честными. Повстанцев возглавляет женщина и новый джедай тоже девушка. А на стороне Первого Ордена непонятное существо мужского пола и Кайло Рен, перешедший ко тьме.

Женские персонажи отдают жизни, чтобы спасти союзников (мужчины тоже, но акцент именно на женщинах: сестра Роуз и Эмилин Холдо), механик-женщина более надежная и верная. Мужские персонажи, даже положительные, в фильме выглядят менее надежными: По Дэмерон нарушает приказы, Финн не отличается верностью (испытывает чувства и симпатии к Рей, но в ее отсутствие увлекается Роуз). Предателем в фильме оказывается мужчина (мастер-взломщик). Когда Рей доверяется Кайло Рену, чтобы ему помочь, она в итоге попадает в ловушку.

Посыл: нельзя доверять мужчинам, женщине стоит быть сильной и самодостаточной, уметь самой за себя постоять.

Усиление противоречий между нациями и классами

Ярко показана ненависть обычных солдат к тем, кто разбогател на поставках оружия и живет в роскоши, богатстве. Хорошо известный прием: натравить народные массы на правящую элиту. И решение предлагается простое — все разрушить. «Как бы я хотела камня на камне не оставить от этого гадкого шикарного города», — говорит Роуз (по фильму это как бы благородный персонаж). Нас заставляют сопереживать повстанцам, бедным, рабам. Но все они вдохновлены очень примитивной идеей — разрушить то, что создано не ими. Как они собираются жить после этого, умалчивается. Прослеживается и заметное деление по нациям. Почти все положительные герои явной европейской внешности. Также есть афроамериканец Финн и китаянка Роуз, приключениям которых отведено значительное место в фильме (при просмотре эпизода с поцелуем этих двух персонажей возникает стойкое ощущение, что с политкорректностью в Голливуде явный перебор). Среди «злодеев»: инопланетный Сноук, генерал Хакс, напоминающий немецкого фюрера, а в отталкивающем персонаже предателя-взломщика зрители легко могут разглядеть представителя русской нации. В английской версии фильма он даже бросает слово «каторга» на «чистом» русском языке.

Посыл: существующий порядок плохой и его надо разрушить, нужно дать свободу угнетенным; дискредитация образа представителя русской цивилизации.

Стирание границ между тем, что хорошо, а что плохо

Не всегда в жизни можно однозначно отделить одно от другого, но все же есть ценности и нравственные ориентиры, к которым следует стремиться. Да, в фильме есть вдохновляющие примеры доброты, взаимопомощи, стремления к положительным идеалам. Но есть много моментов, когда положительные герои пользуются нечестными приемами. A la guerre comme a la guerre (на войне как на войне). В сражении Кайло Рена и Рей видно, что они могут свободно пользоваться световыми мечами друг друга. Оба персонажа привлекательны для молодой аудитории, таким образом, показывается, что нет большой разницы между «Светом» и «Тьмой». Да и зовут их очень похоже (девушка-джедай Рей и новый лидер Первого Ордена Рен), что вряд ли является простым совпадением. Эту же мысль подтверждает мастер-взломщик, указывая, что торговцы оружием вооружают не только Первый Орден, но и Повстанцев. Получается, все относительно. И в фильме нет выбора как такового между созиданием и разрушением. Выбор уже сделан за вас и сделан в пользу борьбы. Можно лишь решить, какую сторону принять в этой борьбе. Но в результате такого противостояния конфликт не только не решается, но и усиливается.

Посыл: выбор сводится к тому, на какой стороне сражаться и ради чего умирать. Нужно разрушить существующий несправедливый порядок (каким будет новый порядок, думать не нужно). Вместо созидания нового предлагается путь борьбы и разрушения. Один выход — революция. Либо полностью подчиниться существующему несправедливому порядку. Еще зрителям предлагают сопереживать злодею, показывая, что обстоятельства толкнули его на этот путь. И если в прежних частях злые ситхи и Дарт Вейдер были весьма страшными, то сейчас злодеи очень даже ничего выглядят: весьма привлекательно (кроме погибшего Сноука: он был отталкивающим).

Итого:

Под соусом возвышенных и благородных идей продвигаются и разрушительные ценности. Да, есть в фильме прекрасные идеи, которые вдохновляют. Но они служат привлекательным фоном и вкусным блюдом, в котором есть яд, и он перекрывает положительные моменты. Как ложка дегтя.

разрушение идеи семьи, женственности и материнства, искажение семейных ценностей;

смешение мужских и женских ролей, стирание различий между полами, идеи феминизма;

привлекательное изображение отрицательных персонажей, оправдание их поступков;

смешение представлений о том, что хорошо, а что плохо, сомнительные примеры для подражания;

направление положительных качеств людей на ложный путь: вместо созидания, распространения положительных ценностей людей призывают к безальтернативной борьбе, сопротивлению существующему порядку. А мы знаем, что в итоге это приводит лишь к усилению самой борьбы. Неважно, будут ваши симпатии на стороне Первого Ордена или же на стороне Повстанцев — это две стороны одной медали. Война, которая не заканчивается. Все новые и новые люди идут в топку этой борьбы. Будут новые джедаи, будет новый «Дарт Вейдер». Но в итоге все то же самое. Так, может, выход где-то в другой стороне?

Наркотики

Показан алкоголь в казино, без явных сцен распития. По фильму употребление алкоголя осуждается. Мастер-взломщик ведет себя как нетрезвый, но это отрицательный персонаж, которому нет желания подражать.

Секс

Как таковой отсутствует. Нет пошлых шуток, откровенных сцен. Это хорошо. Но есть момент, когда Рей видит в видении полураздетого Кайло — после этого ее отношение к прежнему врагу меняется. Она уже видит в нем не второго Дарта Вейдера, а простого человека, который запутался. Рей забывает обо всех предосторожностях и отправляется к нему. И даже невольно помогает, думая, что сможет перетянуть его на свою сторону. Есть едва уловимые намеки, но воображение зрителей само дорисовывает все остальное. Подростки для себя «сватают» этих героев, соединяя добро и зло.

Насилие

Есть. В умеренном количестве, учитывая, что фильм повествует о войне в межпланетном пространстве. Без зрелищных сцен кровопролития. На фоне современных фильмов это выглядит нормальным. Основным способом решения вопросов выступает Сила, вооружение, хотя есть место и для тактики и стратегических маневров как попыток уменьшить число потерь (но они обычно неудачны). Силы у героев больше, чем ума, и они готовы действовать глупо и бездумно, полагаясь на удачу. Женщины и мужчины одинаково решают проблемы — силой. Если сил меньше, тогда вынуждены отступать. А мудрость и опыт прошлого показываются как устаревшие и дискредитировавшие себя.

Мораль

Неоднозначная. Есть моменты, которые заставляют думать, что хорошо, а что есть плохо. И не преподносится готовое решение, а зрителю предстоит принять его для себя самостоятельно. Все герои имеют как свои положительные стороны, так и слабости. Присутствуют благородные мотивы и стремление к взаимопомощи. Но есть много ситуаций, где «хорошие» герои поступают не лучшим образом. Сильно искажены образы семьи и женщины. Основной посыл — «Мы та искра, из которой вспыхнет пламя» как призыв к революции, к «праведной», но бессмысленной борьбе, в которой нет созидательного начала, а есть только страсть к разрушению. Стоит фильтровать информацию. Наталия Васильева

Источник: whatisgood.ru