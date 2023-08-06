В России раскинули квантовую СУПЕРСЕТЬ
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Столица нашей Родины Москва соединилась магистральной квантовой сетью с Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, а до конца года сеть дотянут до Ростова-на-Дону, Казани и других городов. И это только начало, ведь в перспективе будут объединены все крупнейшие города и центры обработки данных, так как это вопрос нашего информационного и технологического суверенитета. Что происходит и почему это так важно, где можно освоить профессию «белого хакера», а также о новом подвиге расскажем в этом выпуске как обычно после краткой сводки позитивных новостей.
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