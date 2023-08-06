Главная » Видео, Новые технологии, Творчество

В России раскинули квантовую СУПЕРСЕТЬ

8 0

Подавайте заявку на онлайн-магистратуру “Информационная безопасность”: https://go.skillfactory.ru/TgR7_g

Столица нашей Родины Москва соединилась магистральной квантовой сетью с Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, а до конца года сеть дотянут до Ростова-на-Дону, Казани и других городов. И это только начало, ведь в перспективе будут объединены все крупнейшие города и центры обработки данных, так как это вопрос нашего информационного и технологического суверенитета. Что происходит и почему это так важно, где можно освоить профессию «белого хакера», а также о новом подвиге расскажем в этом выпуске как обычно после краткой сводки позитивных новостей.

*

Клуб «Время – вперёд!» Телеграм:
https://paywall.pw/vnop5kmvlkxz

*

Благодарим за поддержку компанию «Фирма «Перманент K&M»: https://permanent.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ju1oxtNwnXs
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Торговые сети раскинули сети
Как изменялись слова текстов Государственного Гимна СССР и России в зависимости от того, КТО правил этим Государственным Устройством.
БРЭЛЛ и энергетические объединения Европы
Гимн России – история жизни

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru