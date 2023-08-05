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В Великих Луках откроют памятник Сталину

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15 августа в России появится еще один памятник Сталину. Установят в Великих Луках.
Как пишу еще с нулевых, установка памятников Сталину в России исторически неизбежна.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8544554.html
Метки: памятники, Россия, сталин
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