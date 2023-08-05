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1959. Харрисон Форман в Киргизии

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Торговцы лепёшками на рынке
Торговцы лепёшками на рынке

Семья киргиза возле дома (2).jpg
Семья киргиза возле дома

Семья киргиза возле дома (1).jpg

Геолог.jpg
Геолог

Геолог (8).jpg

Геолог (1).jpg

Река в горах Памира.jpg
Река в горах Памира

Национальные песни и пляски (14).jpg
Национальные песни и пляски

Национальные песни и пляски (13).jpg

Национальные песни и пляски (12).jpg

Национальные песни и пляски (11).jpg

Национальные песни и пляски (10).jpg

Национальные песни и пляски (9).jpg

Национальные песни и пляски (8).jpg

Национальные песни и пляски (7).jpg

Национальные песни и пляски (6).jpg

Национальные песни и пляски (5).jpg

Национальные песни и пляски (3).jpg

Национальные песни и пляски (2).jpg

Национальные песни и пляски (1).jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/9143180.html
Метки: история, Россия, средняя азия, туркестан, фото
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