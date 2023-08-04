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Подготовительный этап

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Подготовительный этап

1. Путин сегодня подписал закон расширяющий возрастные рамки призыва с 18 до 30 лет. Предложения сделать рамку 21 – 30 лет были отклонены при рассмотрении в Госдуме.
2. В Госдуме призывают ужесточить ответственность за уклонение от мобилизации и призыва, вплоть до тюремного срока, с учетом опыта проведения частичной мобилизации 2022 года. Предлагается давать до 5 лет реального срока.
3. Количественно набранных контрактников с января 2023 года уже превысило 231 000 человек. В дальнейшем набор контрактников будет и далее интенсифицироваться. В том числе и больших зарплат (от 204 тыс. не считая прочих выплат и региональных бонусов вроде дополнительных подъемных – от 150 до 300 тыс. или земельных участков).
4. Уровень решения проблем мобилизованных к началу августа составляет порядка 49% по официальной статистике. То есть решается примерно половина возникающих проблем. Маловато, хотя подвижки разумеется есть.
4. При этом генерал Картаполов заявил, что сейчас новой мобилизацией и не пахнет. Но в то же время он же заявил, что наличие брони от мобилизации вещь относительная. Понадобится, призовут и с бронью, как в Великую Отечественную. Это видимо на случай, если СВО официально переквалифицируют в войну.

Безотносительно того, будут объявлять осенью новую частичную мобилизацию или нет, курс на увеличение численности вооруженных сил в ближайшие годы представляется очевидным. Вопрос скорее в том, какими путями будут наращивать численность армии, так как помимо нужд СВО, надо еще формировать новые армии и корпуса для западного и северо-западного направления, а также наращивать возможности Московского и Ленинградского военных округов.
Полагаю, к середине осени ситуация конкретизируется.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8543995.html
Метки: государственная дума, законы, мобилизация, право, Россия
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