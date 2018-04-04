Инструкции для губернаторов: «Как нажиться на строительстве детских садов»

Вывести из бюджета миллиарды и остаться на свободе

Инструкция №1

Эта уникальная схема подойдет главе каждого российского региона, который собирается немного заработать на майских указах Владимира Путина. Новая форма государственно-частного партнерства позволяет в несколько раз завысить цены на строительство детских садов, выделить деньги из бюджета аффилированному подрядчику и произвести выплаты по контракту трижды за один и тот же объект.

Краткое описание

Схема проста: вы должны от лица возглавляемого вами региона заключить контракт в рамках государственно-частного партнерства на строительство детских садов по завышенной цене, описав в контракте важное условие — пока регион не рассчитается за строительство, муниципалитеты, на чьей территории построят объекты, обязаны будут арендовать их за бюджетные деньги. Лучше внести строительство нескольких садов в один контракт. Так можно больше накрутить и общую сумму работ, и проценты.

Тройное извлечение прибыли

Переходим к самому главному — извлечению прибыли. Она будет состоять из трех основных частей.

Первая: непосредственная цена строительства. На пять детских садов надо выделять из бюджета примерно 5-6 млрд. За строительство застройщик отдаст максимум миллиард. Остальное можно будет поделить.

Вторая часть: проценты за рассрочку. Поскольку застройщик должен сам финансировать строительство, ему положена компенсация. Скажем, процентов 50% от цены строительства. В масштабах миллиардных контрактов и прибыль будет соответствующая. А самое главное — нет рисков, как, например, при выдаче кредитов.

Третье извлечение: после того как детские сады будут построены, в соответствии с условиями контракта, застройщик их сразу в пользование муниципалитетов не отдаст. Пока округ не рассчитается по двум предыдущим пунктам, районы будут арендовать детские сады у строившей фирмы — за бюджетные деньги.

Шаг первый — подготовительный

Для реализации схемы, прежде всего, понадобится дружественная вам компания-застройщик, готовая вложить деньги в строительство выбранных объектов. Застройщикам на слово верить не стоит. Обязательно вводите в состав учредителей и директоров своих людей. Например, бывших глав районов, попавшихся на воровстве или засветившихся во владении валютных счетов за границей. Главный критерий — преданность.

Чтобы процедура выглядела законной, обязательно найдите аффилированному с вами застройщику конкурента. Не серьезного — так, для создания видимости борьбы. Можно даже взять профильное НКО из числа учрежденных вашим же правительством.

Подготовьте контракт государственно-частного партнерства, в котором не забудьте предусмотреть три важных условия:

а) максимальное обеспечение контракта и сложную систему приемки — чтобы сторонние фирмы не пришли на тендер;

б) высокие проценты за рассрочку — чтобы получить деньги из бюджета за то, что строиться детские сады будут за частные средства;

в) аренду детских садов до выплаты всей суммы контракта — чтобы подконтрольные вам муниципалитеты платили за аренду детских садов все то время, пока бюджет не рассчитается с дружественным застройщиком — так вы получите прибыль трижды.

Естественно, не забудьте включить в контракт максимальное число дорогостоящего оборудования, мебели и техники — так цена контракта значительно возрастет.

Процедурные вопросы

Когда застройщик станет вам как родной, а контракт проверят юристы, — смело выходите на тендер. Компании-конкуренту дайте установку — заявить цену на конкурсе именно такую, какую вы скажете. Один в один. Застройщик же должен будет снизить стоимость, но незначительно. Буквально на миллион. Если все сделаете правильно, то на тендере будет всего два участника и победит нужная вам строительная компания. При этом она получит и цену контракта, и процент за рассрочку, и плату за аренду. Вы же не будете быстро выплачивать из бюджета все расходы на строительство. Иначе снизите размер своего интереса.

Деньги сразу не обналичивайте — выводите в офшоры через акционирование генподрядчика вашим доверенным лицом. В этом случае санкции российских надзорных ведомств изъять вашу прибыль уже не смогут.

Кстати, можете посоветовать застройщику найти субподрядчика, которому, к примеру, из шести заявленных миллиардов можно рекомендовать потратить только один, а остальное — «прибавка к пенсии».

Главное, не кидайте строителей, даже если у вас все хорошо с прокурором округа и другими правоохранителями. Они могут подать заявление Александру Бастрыкину в Следственный комитет и тогда «засветятся» все, как в истории с губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным и компанией ВИС под руководством Игоря Снегурова, которые, как ранее сообщалось, на похожей схеме могли вывести из бюджета 10 миллиардов. Теперь лучший губернатор России и лидер народной зависти и глава ВИС пытаются оправдаться перед следователями ГСУ СК России по городу Москве, так как перед своим прокурором Ямала Александром Герасименко оправдываться точно не нужно.

Инструкция №2

Эта инструкция — отличная схема для заработка каждому, кто в России смог получить должность губернатора. Уникальный механизм, отточенный до совершенства, позволяет вывести в офшоры миллиарды казенных рублей, при этом оставаясь на свободе и получая госнаграды за эффективное управление. Все что вам потребуется — это несколько лояльных энергетиков, «карманные» депутаты, пара юристов, арбитражных управляющих и не забудьте периодически летать с прокурором на рыбалку. Ваша задача — сформировать систему выкачивания из казны средств, которая легко позволит за пять лет управления вывести из регионального бюджета в аффилированные коммерческие компании от 10 до 50 млрд рублей, только в одной сфере ЖКХ.

Подготовительный этап

Первое, что вам нужно сделать, пройдя инаугурацию, это методично расставить на должности глав районов вашего региона лояльных вам людей. Сделать это несложно. Если вы получили должность губернатора, то, скорее всего, вас выдвинула и поддержала «Единая Россия», члены которой будут не против возглавить тот или иной район или уже это делают на протяжении многих лет — тогда этот этап вообще можно пропустить. После этого нужно зарегистрировать ряд офшорных компаний. Не нужно складывать все яйца в одну корзину. Привлекайте для создания офшоров нескольких человек. Это могут быть кто угодно — друзья, коллеги или одноклассники. Система управления офшорами должна быть такой, чтобы прибыль, которая будет утекать за границу, делилась между несколькими акционерами, но обладателем единственной «золотой акции» должен быть на 100% преданный человек. Создав офшоры, учредите от их лица в России энергетическую компанию, например, акционерное общество. Она будет заниматься консолидацией ресурсов. Это самый важный этап. Позже можете создать управляющую компанию, расчетно-кассовый центр и ряд аффилированных поставщиков, но для начала вам нужно собрать все или почти все тепло- и электросети региона в одни руки.

Создание энергетического спрута

Для этого тех же самых учредителей офшоров нужно поставить на руководящие должностив учрежденные в России управляющие компании и направить их в турне по районам вашего округа или края — банкротить имеющиеся МУПы и ГУПы, владеющие котельными, подстанциями и теплосетями. Если в МУПах прежние директора будут противиться банкротству, давите на них через лояльных глав и угрожайте проверками. Ваша задача — поставить у руля всех унитарных предприятий своих менеджеров, которые должны будут контролировать банкротство энергопоставляющих предприятий: пусть арендуют дорогие автомобили, тратятся на ремонт сетей, начисляют очень высокие зарплаты своим женам, братьям и матерям, заключают договоры на любые услуги. Когда обязательства станут превышать все разумные пределы, давайте команду кредиторам банкротить МУП через суд.

Ваша задача уже на первой стадии банкротства — предложить суду назначить в банкротящееся предприятие доверенного арбитражного управляющего, чтобы тот ни в коем случае не допустил финансового оздоровления МУПа. Если вы все сделаете правильно, то на следующем этапе банкротства уже конкурсный управляющий, которого также предложить суду должны именно ваши люди, сможет сдавать в аренду или продавать любое имущество муниципального предприятия, которое и должны покупать за бесценок учрежденные офшорами управляющие компании. Не бойтесь, связи между вашими менеджерами в МУПах и директорами управляющих компаний, скорее всего, обнаружат уже после того, как котельные, тепло- и электросети станут собственностью офшорных фирм. Сделать с этим что-либо на местном уровне к тому моменту не сможет уже никто. Кстати, простых работяг и инженеров МУПов можете смело увольнять и брать на работу уже в вашу управляющую компанию — сети же должен кто-то обслуживать. Но это уже задача ваших управленцев.

Повышение тарифов на тепло, воду и электричество

Когда описанным способом вы консолидируете в руках ваших управляющих компаний более 60% энергоснабжающих компаний региона, смело приступайте к стадии «госуправления». На этом этапе вам нужно назначить на должность главы департамента по тарифам или региональной энергетической комиссии своего человека (в каждом регионе тарифы регулируют органы, которые могут называться по-разному). Можно из числа тех же менеджеров-энергетиков, что были привлечены на предыдущем этапе. Вы губернатор, и вам в вашем регионе никто ничего не сможет противопоставить. Глава департамента по тарифам должен оставить тарифы для населенияна среднем законном уровне — превышать нельзя. Есть закон, который четко регулирует верхнюю планку. А вот цену на энергоресурсы для коммерческих предприятий можете задирать так высоко, как вам захочется. Пусть юрлица сами потом выкручиваются за счет повышения стоимости услуг населению. Но сразу лучше не наглеть и повышать тарифы для коммерческих организаций понемногу каждые полгода.

Утверждение компенсации выпадающих расходов

Одновременно с этим этапом нужно внести в бюджет региона новую статью расходов, назвав ее, к примеру, «компенсацией выпадающих доходов». КВД — это та разница между ценой для юрлиц и тарифом для физлиц, что появится в вашем субъекте после повышения тарифов. Эту разницу бюджет будет компенсировать энергопоставляющим компаниям. Ежегодно. Это миллиарды рублей. Ничего, что на медицину и образование расходы расти не будут. Это неважно. Бюджет утвердят согласные депутаты. Вы же единоросс, действуйте смелее. Оппозиция ничего сделать не сможет — это ведь не рост тарифов для населения, а цена для юрлиц. А энергопоставляющие компании, которые будут получать субсидии, в массе своей к этому моменту буду принадлежать вашим же офшорам. Однако, как уже писалось выше, действуйте постепенно. Повышайте цену на воду и электричество небольшими скачками, но каждый год. Также каждый год повышайте размер субсидий. Если будете в хороших отношениях с прокурором, например, сойдетесь с ним в увлечении охотой или рыбалкой, то претензий к вам на местном уровне, скорее всего, не возникнет. А из федерального центра эту схему в упор не видят ни президент, ни генеральный прокурор. А если кто-то будет возникать, смело заявляйте — цена высока потому, что такие тяжелые условия в регионе. Списывайте все на холода, отсутствие электростанций. Да хоть на сложный характер местного рельефа. В общем, придумайте что-нибудь. Вы же губернатор.

Распределение прибыли

Не забудьте заключить договора напрямую либо аффилированно с максимальным числом федеральных и региональных СМИ. Поверьте, извлеченная прибыль покроет с лихвой все траты на PR. Не скупитесь. Пусть платят за рекламу все те же энергетики. Да, будут расходы на содержание теплосетей, зарплаты, топливо, налоги, но знайте: умело повысив тариф и выдав субсидию, вы получите долгожданные миллиарды. Денег хватит всем и с лихвой. Главное — зарегистрировать офшор в той стране, с которой у России есть соглашение, позволяющее вам снизить налоговое бремя на дивиденды.

Если все сделаете правильно, то сможете вывести из бюджета десятки миллиардов рублей и извлечь чистой прибыли в несколько миллиардов.

Гарантии и рекомендации

Схема разработана и отточена сначала в ЯНАО, а потом и в Тюменской области — можете спросить у губернаторов Дмитрия Кобылкина и Владимира Якушева. В их вотчине учрежденная австрийскими офшорами «Корпорация „СТС“», через АО «Ямалкоммунэнерго», по неофициальной договоренности, ранее озвученной СМИ, только с главой Ямала Дмитрием Кобылкиным через компенсацию выпадающих доходов за 5 лет из бюджета округа вывела 40 миллиардов рублей.

Только в 2018 году бюджет ЯНАО выделит на субсидии энергопоставляющим компаниям почти 13 млрд рублей. В этом случае доверенные олигархи и бенефициары офшорных компаний — Артем Биков и Алексей Бобров. Им можно верить. Схема живая, работает с 2012 года. Можно верить и менеджерам в энергокомпании «Ямалкоммунэнерго» на стадии создания «спрута» — Михаилу Гилеву и Станиславу Карапетяну. Первый ушел на повышение к Владимиру Якушеву — главой профильного департамента в правительство. Второй руководит тем же процессом через управляющую компанию. Все работает.

Вы удивитесь, но эта схема абсолютно легальна, законность гарантирует прокуратура. Но не забудьте, вас должны объединять с региональным прокурором не только общий досуг на рыбалке, но и общие дела, например, такие, как сомнительные двойные стройки зданий прокуратуры.

Вот и получается: на расширенной коллегии Юрий Чайка на всю страну при президенте Владимире Путине говорит о жестком контроле прокуроров за ростом тарифов в ЖКХ и энергетической сфере. А прокурор ЯНАО Александр Герасименко с легкостью отчитывается генеральному прокурору о том, что опубликованные журналистами схемы по выводу бюджетных миллиардов за границу и росте тарифов законны, и имеются лишь незначительные нарушения, где можно ограничиться всего лишь штрафами.

Источник: khazin.ru