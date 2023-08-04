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На скотном дворе

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Все животные равны, не некоторые животные равнее остальных.

Оруэлл доволен такой живописной иллюстрацией "Скотного двора".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8543723.html
Метки: Европа, евросоюз, нигер, оруэлл, пропаганда, Россия, СМИ, цензура
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